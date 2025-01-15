التحفظ علي سائق سيارة بتهمة إصابة 8 أشخاص في منشأة القناطر

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي سائق سيارة ملاكي تسبب في إصابة 8 أشخاص بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لبيان سبب الحادث.

وانتدبت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة، ندب خبراء من الأدلة الجنائية والمعمل الفني لفحص مكان الحادث.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص وملاكي نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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