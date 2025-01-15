الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحويلات مرورية بالطريق الأوسطي بعد حادث تصادم 20 سيارة

حادث تصادم 20 سيارة
حادث تصادم 20 سيارة بالطريق الاوسطي،فيتو

يواصل رجال الخدمات المرورية بالإدارة العامة لمرور القاهرة تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة  تسيير الحركة المرورية علي  طريق دائري الأوسطي واجراء تحويلات مرورية أمام قائدي السيارات بعدما تسبب حادث تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا محملة بمواد بناء "أسمنت"، وعدد من السيارات بالقرب من نزلة المعصرة بدائرة قسم شرطة حلوان الى تكدس مروري  على الطريق.

 

وأشارت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث العامة بالقاهرة   أنه أثناء سير عربية نقل تريلا  على الطريق حدث عطل مفاجئ في الفرامل، ما أدى إلى تصادم 20 سيارة 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اندلاع حريق داخل عيادة بمنطقة الطوابق في فيصل

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة على الطرق بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المرورية لمرور القاهرة الحركة المرورية تحويلات مرورية

مواد متعلقة

اندلاع حريق داخل عيادة بمنطقة الطوابق في فيصل

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة على الطرق بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

بعد تحذيرات الأرصاد، 14 نصيحة من المرور لمواجهة الشبورة الضبابية بالطرق

مقتل مسجلين خطر في مداهمة أمنية بعزبة المفتي بإمبابة

قرار عاجل من النيابة بشأن بائع خردة حاول سرقة مواسير أجهزة التكييف من مستشفى أم المصريين

السجن المشدد 6 سنوات لنجار للاتجار بمخدر الميثامفيتامين في كفر الشيخ

مصرع عامل بناء بعد سقوطه من على السقالة في أبو تشت

القبض على سائق سيارة بتهمة دهس شاب بالتجمع الأول والتحفظ على سيارته
ads

الأكثر قراءة

أخطر من الأمطار، الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين من هذه الظاهرة

بث مباشر، مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين ببطولة العالم للرجال 2025 لـ كرة اليد

أول صور لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطي ومصرع وإصابة 10 أشخاص

دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة: موكلي عاجز جنسيًا

حسم الأمر والإعلان من القاهرة، مصادر تكشف موعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار

انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز 2024-2025 

اللقطات الأولى لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطى ومصرع وإصابة 10 أشخاص (فيديو)

منوعات

المزيد

إنقاذ رجل وكلبه بعد سقوطهما ببحيرة متجمدة في بوسطن

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا موديل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى حسوما، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة الحاقة

النبي طلب قتلهم، علي جمعة يوضح سلوكيات الخوارج ويكشف سر نعي رسول الله لهم

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية