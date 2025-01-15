تحويلات مرورية بالطريق الأوسطي بعد حادث تصادم 20 سيارة

يواصل رجال الخدمات المرورية بالإدارة العامة لمرور القاهرة تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة تسيير الحركة المرورية علي طريق دائري الأوسطي واجراء تحويلات مرورية أمام قائدي السيارات بعدما تسبب حادث تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا محملة بمواد بناء "أسمنت"، وعدد من السيارات بالقرب من نزلة المعصرة بدائرة قسم شرطة حلوان الى تكدس مروري على الطريق.

وأشارت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث العامة بالقاهرة أنه أثناء سير عربية نقل تريلا على الطريق حدث عطل مفاجئ في الفرامل، ما أدى إلى تصادم 20 سيارة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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