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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة على الطرق بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

حملة مرورية مكبرة
حملة مرورية مكبرة علي الطرق،فيتو

شنت حملة مكبرة  الإدارة العامة للمرور  على الطرق الصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة لضبط المخالفين، وأسفرت  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1186 مخالفة تجاوز سرعات و92 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، 33 دراجة نارية مخالفة، 65 مخالفة موقف عشوائى، 119 مخالفة شروط الترخيص.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

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الادارة العامة للمرور القاهرة والجيزة المخالفات المرورية

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