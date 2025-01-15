بعد تحذيرات الأرصاد، 14 نصيحة من المرور لمواجهة الشبورة الضبابية بالطرق

أغلقت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة عددًا من الطرق الصحراوية والزراعية والرئيسية بسبب كثافة الشبورة وانعدام الرؤية للحد من حوادث الطرق، والتي شملت الطريق الساحلي بداية من الكيلو 57 اتجاه محافظة مطروح وطريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي.

يأتي ذلك ضمن فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، وذلك بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور شبورة صباح اليوم الأربعاء علي كافة الطرق.



وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات خلال ظهور الشبورة، ومن تلك النصائح:



- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.



- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير.



- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.



- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.



- استعمل مساحات المطر.



- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.



- عدم التوقف في منطقة الشبورة.



- حال عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.



- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة حال وجود الشبورة.



- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.



- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.



- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.



- رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.



- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 0122111000.

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