موظف يقاضي طليقته مطالبا بضم أطفاله وحبسها للحصول على نفقة غير مستحقة

أقام موظف دعاوى حبس وضم أطفاله ضد طليقته في محكمة الأسرة بجنوب الجيزة.

وقال أمام قاضي الأسرة: زوجتي عقب انتهاء شهور العدة بعد انفصالنا تزوجت سرًّا وأخفت زوجها للحصول على نفقتها فضلًا عن نفقة أطفالنا التي تسبب إهمالها في إصابة أحدهم بعجز بسبب حادث سير.

وأوضح الموظف: أن طليقته كانت تحصل أيضًا على نفقة أطفالهما دون رعايتها لهما.

موضحًا أنه عرف أن حماته هي من تقوم برعاية أطفاله وكبر سنها لم تستطع رعايتهما ذلك الأمر الذي تأكد منه عندما تعرض أحد أطفاله لحادث سير أثناء لهوه في الشارع أمام منزله تسبب له في عجز، وعندما علم اسرع للمستشفي وهناك لم يجد زوجته بالمستشفي ووجد حماته المسنة هي من تقوم برعاية الطفل وأخبره شقيقه أن والدته عند زوجها التاني في احد المحافظات الأمر الذي جعله يشتاظ غيظا ويصرخ في وجه حماته.

ويسرع برفع دعوى ضم طفليه وحبس لزوجته لتحصلها على نفقة دون وجه حق، وقدم مستندات تفيد حصولها على نفقات غير مستحقة طوال عام من الانفصال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.