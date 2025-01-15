الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

اندلاع حريق داخل عيادة بمنطقة الطوابق في فيصل

اندلاع حريق بعيادة
اندلاع حريق بعيادة في فيصل، فيتو

نشب منذ قليل حريق في عيادة أعلى كشري زمزم بمحطة الطوابق بفيصل.

ودفعت مديرية أمن الجيزة  بـ3 سيارات  للحماية المدنية للسيطرة على الحريق، عقب ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحريق وانتقلت أجهزة البحث الجنائي وبرفقتها قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة الإسعاف تحسبا لوقوع المصابين.

حريق شقة بأوسيم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بمحطة الطوابق مديرية أمن الجيزة الحريق الحماية المدنية

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