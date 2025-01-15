رجل أعمال يتهم بلوجر شهيرة بالخيانة في التجمع

اتهم رجل أعمال، زوجته “بلوجر شهيرة تدعى م. ع” بالخيانة، في محضر رسمي بقسم شرطة التجمع الخامس، وذلك لارتكاب أفعال مخلة خلال سفره.

وأوضح رجل الأعمال في المحضر، أنه عندما عاد من سفره، تفاجأ برسائل على هاتفه من أرقام مجهولة، وعندما فحص هاتف زوجته صدم من محتوى الرسائل مع هؤلاء الأشخاص.

ويواصل رجال المباحث الجنائية جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة، والتحفظ على رسائل وفيديوهات خاصة بالمشكو في حقها لعرضها على النيابة العامة.

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