زوج في دعوى طلاق: ورطتني في مزاد للأنتيكات القديمة ووعدتني ببيعها على الإنترنت ولم تفعل

رفع محاسب دعوى طلاق ضد زوجته، في محكمة الأسرة بجنوب الجيزة بسبب أنتيكات قديمة: “أجبرتني على دفع تحويشة العمر في شوية أنتيكات قديمة”.

روى الزوج أسباب دعوته للطلاق أمام قاضي الأسرة وقال: "في يوم إجازتي أجبرتني زوجتي على التوجه معها لزيارة مزاد يعلن عن أنتيكات وتحف.

وكان الاتفاق على المشاهدة فقط، وأخذنا نتجول داخل المزاد للاستمتاع برؤيتها".

واضاف الزوح:" فوجئت بزوجتي عقب بدء المزاد تشارك بحماسة في البداية، أقنعتها بألا تدخل، لكنها بررت دخولها بأنها ستساهم بمبلغ بسيط كانت الأسعار معقولة، لكن مع مرور الوقت، اشتعلت المنافسة، ولم تستطع زوجتي التوقف عن المزايدة، وعندما انتهى المزاد، وجدت نفسها الفائزة".

وتابع:" وجدت نفسي مدينًا بمبلغ كبير كان المفترض أن أشتري به قطعة أرض لكن أمام إلحاحها وحتي أسبب لها إحراج دفعت المبلغ ثمن لبضعة تحف وانتيكات قديمة".

واستكمل الزوج حديثه قائلًا: “عدنا إلى المنزل بتلك الانتيكات، وبعد نقاش حاد بيننا، وعدتني بانها سنقوم بنشرها على السوشيال ميديا لبيعها”.

واستطرد: "للأسف لم تنفذ وعدها وأصرت على الاحتفاظ بالأنتيكات، بحجة إنها تحب حيازة التحف والأنتيكات".

وأشار الزوج إلى أن هذا الموقف جعله بعد عام من الزواج يكتشف أنه تزوج من زوجة لا تعي المسؤولية الأمر الذي كان واضحًا له عقب الزواج لكنه كان يكذب نفسه فضلا عن أنها مستهترة واحتياجاتها وطالباتها الدائمة تفوق ظروفه المادية.



واختتم: "شرحت الوضع لأسرتها، لكن دون فائدة، وطلبت منهم طلاقها بالمعروف وتأخذ ما تزوجت به لكنهم رفضوا، وهددو بأنهم إذا تم طلاقها ستحصل منه علي كافة حقوقها المكتوب بقائمة المنقولات التي تقدر بنصف مليون جنيه، الأمر الذي دفعني للتوجه لمحكمة الأسرة، لرفع دعوى طلاق".

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