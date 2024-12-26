بسبب قضية خلع، مقتل إعلامية لبنانية بالرصاص أمام محكمة الأسرة (فيديو)

مقتل الإعلامية اللبنانية عبير رحال، جريمة مروعة هزت لبنان ظهر اليوم، بعدما لقيت الإعلامية اللبنانية عبير رحال، مصرعها برصاصة في الرأس، أطلقها عليها زوجها خليل مسعود الذي انتحر لاحقا، وذلك أمام باب محكمة بلدة شحيم بإقليم الخروب التابع لمحافظة جبل لبنان.

مقتل الإعلامية اللبنانية عبير رحال بطلق ناري

وكانت الإعلامية اللبنانية عبير رحال، قد تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها، وحدد القضاء اللبناني موعد الجلسة الشهر المقبل، لكن أثناء تواجدهما في المحكمة أقدم زوجها خليل مسعود، على إطلاق الرصاص عليها فأرداها قتيلة أمام المبنى، وفر إلى جهة مجهولة.

وبعد حوالى ساعتين من فرار خليل مسعود، عقب تنفيذ جريمته بحق زوجته عبير رحال داخل محكمة شحيم الشرعية، نشر مسعود مقطع فيديو عبر حسابه في "فيسبوك" يتناول تفاصيل خلافاته الشخصية مع زوجته الإعلامية الراحلة، وتحديدا المالية منها المرتبطة بالعمل بموقع إلكتروني محلي يزعم تأسيسه.

كما اتهم خليل مسعود، زوج الإعلامية اللبنانية عبير رحال، أحد ضباط قوى الأمن الداخلي في لبنان بـ"الانحياز" في هذه القضية للمجني عليها، واتهم زوجته بـ"إقامة علاقات مسيئة للسمعة".

زوج عبير رحال يكشف أسباب الجريمة ويتخلص من حياته

وقال زوج عبير رحال في الفيديو: "عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا"، بينما أفاد مصدر أمني بالعثور على جثة خليل مسعود بعد انتحاره.

وقالت سيدة من بلدة شحيم التى شهدت واقعة مقتل الإعلامية اللبنانية عبير رحال: "الجريمة مروعة جدا ووقعت عند باب المحكمة الشرعية، والجميع هنا في محيط المحكمة سمع صوت إطلاق الرصاص، حيث ماتت عبير تاركة خلفها 3 أطفال على الفور وهرب الجاني".

وأضافت السيدة اللبنانية: "الجريمة ليست الأولى في لبنان، إنما نشر الزوج مقطع فيديو يدلي فيه بفضائح عن زوجته قبل انتحاره هو الأمر الغريب"، مشيرة إلى أن "الفيديو طال أسماء عديدة من أبناء بلدة شحيم والبلدات المجاورة، ولم يستثن الجهات الأمنية".

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