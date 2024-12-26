الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب قضية خلع، مقتل إعلامية لبنانية بالرصاص أمام محكمة الأسرة (فيديو)

عبير رحال وزوجها
عبير رحال وزوجها خليل مسعود، فيتو

مقتل الإعلامية اللبنانية عبير رحال، جريمة مروعة هزت لبنان ظهر اليوم، بعدما لقيت الإعلامية اللبنانية عبير رحال، مصرعها برصاصة في الرأس، أطلقها عليها زوجها خليل مسعود الذي انتحر لاحقا، وذلك أمام باب محكمة بلدة شحيم بإقليم الخروب التابع لمحافظة جبل لبنان.

مقتل الإعلامية اللبنانية عبير رحال بطلق ناري 

وكانت الإعلامية اللبنانية عبير رحال، قد تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها، وحدد القضاء اللبناني موعد الجلسة الشهر المقبل، لكن أثناء تواجدهما في المحكمة أقدم زوجها خليل مسعود، على إطلاق الرصاص عليها فأرداها قتيلة أمام المبنى، وفر إلى جهة مجهولة.

 

وبعد حوالى ساعتين من فرار خليل مسعود، عقب تنفيذ جريمته بحق زوجته عبير رحال داخل محكمة شحيم الشرعية، نشر مسعود مقطع فيديو عبر حسابه في "فيسبوك" يتناول تفاصيل خلافاته الشخصية مع زوجته الإعلامية الراحلة، وتحديدا المالية منها المرتبطة بالعمل بموقع إلكتروني محلي يزعم تأسيسه.

 

كما اتهم خليل مسعود، زوج الإعلامية اللبنانية عبير رحال، أحد ضباط قوى الأمن الداخلي في لبنان بـ"الانحياز" في هذه القضية للمجني عليها، واتهم زوجته بـ"إقامة علاقات مسيئة للسمعة".

زوج عبير رحال يكشف أسباب الجريمة ويتخلص من حياته

وقال زوج عبير رحال في الفيديو: "عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا"، بينما أفاد مصدر أمني بالعثور على جثة خليل مسعود بعد انتحاره.

وقالت سيدة من بلدة شحيم التى شهدت واقعة مقتل الإعلامية اللبنانية عبير رحال: "الجريمة مروعة جدا ووقعت عند باب المحكمة الشرعية، والجميع هنا في محيط المحكمة سمع صوت إطلاق الرصاص، حيث ماتت عبير تاركة خلفها 3 أطفال على الفور وهرب الجاني".

 

وأضافت السيدة اللبنانية: "الجريمة ليست الأولى في لبنان، إنما نشر الزوج مقطع فيديو يدلي فيه بفضائح عن زوجته قبل انتحاره هو الأمر الغريب"، مشيرة إلى أن "الفيديو طال أسماء عديدة من أبناء بلدة شحيم والبلدات المجاورة، ولم يستثن الجهات الأمنية".

كاتيا كعدي: هناك تعتيم على نجوم لبنان ونجاحي جاء بمجهود ذاتي بدون شركات إنتاج

لبنان يكشف كيفية دخول مستشارة بشار الأسد أراضيه وأين ذهبت

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عبير رحال مقتل الإعلامية اللبنانية عبير رحال خليل مسعود دعوى خلع فرار خليل مسعود محكمة شحيم الشرعية

مواد متعلقة

نانسي عجرم تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

هجوم على مدرسة مملوكة للفنان راغب علامة في بيروت بسبب حسن نصر الله (فيديو)

جورج وسوف يستعد لطرح أغنية جديدة، وهذا أول تعليق له على أحداث سوريا

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا
ads

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر إعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025

رئيس الوزراء: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة

ظل الشرع ويده الباطشة، معلومات عن أنس خطاب رئيس المخابرات السورية الجديد

بونجاح يقترب من الأهلي، الأحمر يتوصل إلى اتفاق مع المهاجم الجزائري

أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة بشأن المتحكم في سعر صرف الدولار(فيديو)

مساعد وزير الداخلية: قبول 2950 طالبا في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025

هاتف شيخ الأزهر يثير ضجة بين المصريين، والنشطاء يكشفون سر محمول الإمام الطيب (فيديو)

بوتين يتوعد أوكرانيا بهجوم صاروخي يفوق قدرات أورينشك

منوعات

المزيد

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 26-12-2024

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

السقوط متواصل.. انتصار وحيد لـ مانشستر سيتي في آخر 13 مباراة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

دعاء الشفاء من الأمراض في ليلة الجمعة ويومها

جامعة الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة الـ 52 لكلية طب البنات (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية