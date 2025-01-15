ماس كهربائي بأحد الأجهزة الطبية سبب حريق عيادة فيصل (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من إخماد حريق اندلع بعيادة بمنطقة فيصل، دون وقوع إصابات

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا في أحد الأجهزة الطبية بالعيادة تسبب في اندلاع الحريق الذي تم إخماده ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وحصلت فيتو على صور وفيديو ترصد اللحظات الأولى للحريق الذي اندلع داخل العيادة بمحطة الطوابق بفيصل.

حريق عيادة بفيصل

وكانت الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة تفيد بنشوب داخل عيادة أعلى محل كشري شهير بمحطة الطوابق بفيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

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