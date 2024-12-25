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حوادث

زوجته في دعوة خلع: ضربني وسلحني في الشارع وأجبرني على اعتزال الجيران

زوجة ترفع دعوي خلع
زوجة ترفع دعوي خلع ضد زوجها في اكتوبر،فيتو

أقامت  “سهام” ربة منزل تبلغ من العمر 28 عامًا، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تطلب فيها خلع زوجها.

 

وقالت الزوجة أمام قاضي الأسرة: “ كنت أظن زوجي  سندي في الحياة، لكنه أهانني بطريقة لن أنساها، ضربني وسحلني قدام الناس وقطع شعري وكان هيموتني لولا أن الأهالي أنقذوني منه وحينها  شعرت بإهانة  كرامتي، وكل ذلك بسبب مشاهدته لي وهو عائد من العمل بالوقوف مع جارتي في الشارع التي كانت تسألني عن أسعار الخضار، وبدون تفاهم أو الانتظار حتى دخولنا شقتنا فوجئت به يمسك بشعري من الخلف ويسحلني أمام مسمع ومرأى من الناس، الذين ساعدوني في إنقاذي منه”.

وتابعت: حاولت كثيرًا أن أتماسك وأتحمل طريقته العنيفة معي التي ظهرت بعد شهور من زواجنا  وعصبيته الدائمة كي تستمر حياتنا، فضلًا عن إجباري على اعتزالي الجيران.

 

وأضافت:" عقب الموقف الأخير لم يعد باستطاعي أن أرفع وجهي أمام الناس فأسرعت بمساعدتهم التوجه لمنزل  أسرتي لحل الوضع بيننا".

واختتمت الزوجة سرد قصتها: “لم يحاول الاعتذار وتركني بمنزل أهلي، حتى طالبته بالانفصال، فرفض وهددني بأنه سيتركني معلقة، الأمر الذي جعلني ألجأ للقضاء وارفع دعوى خلع ضده، حتى أحصل على حريتي”. 

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دعوي قضائية محكمة الأسرة خلع قاضي الأسرة باكتوبر

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