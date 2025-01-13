أخبار مصر: مصير المتخلفين عن سداد رسوم الحج، رحيل عمر فرج عن الزمالك، فيديو يوثق جريمة اغتصاب، نص أقوال سوزي الأردنية
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
الصحة تكشف أكثر أنواع الفيروسات انتشارًا في شتاء 2025، وهل تحولت لوباء؟
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن أعلى معدلات الإصابة من الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا هي فيروس الإنفلونزا.
زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو)
أعلن كيفن تراب، حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت، رحيل زميله المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الجارية.
انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الإثنين 13 يناير 2025
سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ انخفاضات تراوح بين جنيهين و4 جنيهات، بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين 13 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
كوريا الشمالية: مقتل وإصابة 3000 جندي في الحرب ضد أوكرانيا
قال نائب كوري جنوبي الإثنين، نقلًا عن معلومات من وكالة التجسس في سيول، إن حوالي 300 جندي كوري شمالي قتلوا وأصيب 2700 آخرون أثناء القتال في إطار الحرب الروسية الأوكرانية.
مصير المتخلفين عن سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لعام 2025
انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من فترة إتاحة خدمة تسديد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات لـ موسم حج 1446هـ - 2025م.
رونالدو يضع شرطًا حاسمًا لتجديد عقده مع النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية عن أبرز الشروط التي وضعها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أمام الإدارة الرياضية بالنادي من أجل الموافقة على تمديد عقده مع "العالمي".
فيديو يوثق جريمة اغتصاب فتاة على يد 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير بأكتوبر
لجأ أربعة شباب إلى حيلة شيطانية، فقدت فيها طالبة عذريتها بطريقة وحشية، تحت تأثير المخدرات بعدما استدرجوها لمكان مهجور وتناوبوا على اغتصابها ووثقوا جريمتهم من خلال فيديو قاموا بتصويره وبثه على صفحة نادٍ شهير هم أحد أعضائه؛ ليكون دليلا على فعلتهم.
اليوم، مرافعة النيابة في محاكمة 35 متهمًا بتهريب العملة الأجنبية خارج البلاد
تبدأ الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، سماع مرافعة النيابة العامة في القضية المتهم فيها 35 متهمًا بتهريب العملة الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي.
المباراة كانت رائعة، أول تعليق من أنشيلوتي عقب الخسارة بخماسية من برشلونة
عبر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن حزنه الشديد عقب خسارة لقب كأس السوبر الإسباني لحساب برشلونة خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في السعودية.
رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة
أكدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في خطاب أمام حشود من أنصارها قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أن المكسيك لن تكون تابعة لجارتها الشمالية.
بعد إلغاء حبسها وتغريمها 300 ألف جنيه، ننشر نص أقوال سوزي الأردنية أمام النيابة
احتل قرار إلغاء حبس سوزي الأردنية تريند السوشيال ميديا، حيث تفاعل معه عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، فمنهم من قدم التهنئة لها والبعض انتقد موقفها والبعض دعمها بالدعاء، وذلك عقب أن أصدرت محكمة مستأنف شمال القاهرة، أمس الأحد، حكمها بتغريمها 300 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بتوجيه ألفاظ خادشة للحياء العام ضد والدها على الهواء.
بسبب وعد من 3 سنوات، انتقادات لاذعة لـ عمدة لوس أنجلوس
تعرضت كارين باس عمدة لوس أنجلوس لانتقادات لاذعة بسبب وعد قطعته على نفسها قبل 3 سنوات لكن لا يبدو أن تفي به.
ضبط مهتز نفسيًّا صعد أعلى مبنى المصل واللقاح وخلع ملابسه
تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة من القبض على مهتز نفسيًا اعتلى مبنى المصل واللقاح وخلع ملابسه مرددا بكلمات غير مفهومة.
مانشستر سيتي يرسل عرضًا رسميًّا لإنهاء صفقة مرموش في هذا الموعد
كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، عن موعد إرسال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عرضا رسميا إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني، للتعاقد مع نجم الفريق المصري، عمر مرموش.
العمر المناسب لإجراء فحص الوقاية من سرطان عنق الرحم
تحيي منظمة الصحة العالمية شهر يناير من كل عام، ذكرى التوعية بسرطان عنق الرحم وأهم أعراضه وطرق الوقاية منه.
بنظارة سوداء، لامين يامال يدخل في وصلة رقص عقب التتويج بالسوبر الإسباني
دخل لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، في وصلة رقص عقب الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب فريق ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بينهما في السعودية.
وسط تخوف من سياسات ترامب، استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر
استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بسياسات الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي تعزز الطلب على الملاذ الآمن، وتقرير قوي عن التوظيف في الولايات المتحدة دعَم تحفظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء خفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة هذا العام.
الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارًا ويوضح الأسباب في بيان رسمي
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي، رحيل اللاعب الفلسطيني عمر فرج عن صفوف الفريق معارًا.
لم تتحدث عن غزة، حقيقة هجوم تايلور سويفت على أمريكا بسبب حرائق لوس أنجلوس
روّجت حسابات مقطع فيديو يحتوي تصريحات منسوبة إلى المغنية الأمريكية تايلور سويفت، باعتبارها تعقد مقارنة بين الحرائق المُشتعلة في مقاطعة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا والحرب الدائرة في قطاع غزة.
بايدن يلقي خطاب الوداع في وزارة الخارجية الأمريكية
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلقاء خطاب ختامي في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، والذي سيتحدث فيه عن نتائج استراتيجيته في السياسة الخارجية.
النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم حسم 40 مادة جديدة
يواصل اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية.
إيران تعلن تعيين سفير جديد لها في سوريا
أعلنت إيران، أمس الأحد، أنها عينت سفيرًا جديدًا لها في سوريا، لتنضم إلى دور أخرى أعادت فتح سفاراتها في دمشق بعد تولي إدارة جديدة زمام الأمور.
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