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رياضة

بنظارة سوداء، لامين يامال يدخل في وصلة رقص عقب التتويج بالسوبر الإسباني

لامين يامال،فيتو
لامين يامال،فيتو

كلاسيكو الأرض، دخل لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، في وصلة رقص عقب الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب فريق ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بينهما في السعودية. 

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

وظهر لامين يامال وهو يرتدي نظارة سوداء خلال وصلة رقص دخل فيها اللاعب عقب انتهاء مراسم التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني. 

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني.

ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

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وتمكن برشلونة من حسم التأهل بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، بقيادة مدربه هانز فليك، فيما تغلب ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة ليلاقي غريمه الكتالوني.

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