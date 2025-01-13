بعد إلغاء حبسها وتغريمها 300 ألف جنيه، ننشر نص أقوال سوزي الأردنية أمام النيابة

احتل قرار إلغاء حبس سوزي الأردنية تريند السوشيال ميديا، حيث تفاعل معه عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، فمنهم من قدم التهنئة لها والبعض انتقد موقفها والبعض دعمها بالدعاء، وذلك عقب أن أصدرت محكمة مستأنف شمال القاهرة، أمس الأحد، حكمها بتغريمها 300 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بتوجيه ألفاظ خادشة للحياء العام ضد والدها على الهواء.

وعلى ضوء ذلك، ترصد فيتو أقوالها التي سبق وأدلت بها أمام جهات التحقيق عقب ضبطتها بتهمة سب والدها في فيديو بثته على صفحتها بالتواصل الاجتماعي.

س: ماذا تقولين في التهم المنسوبة إليكِ؟

اللي حصل إن أنا عندي حساب على تطبيق التيك توك مأسساه من شهر فبراير سنة 2023، وبقى عندي مليون متابع في خلال 17 يوم، كنت بنزل فيديوهات وأعمل لايفات عفوية في البيت مع بابا وأسرتي، وعجبت الناس، بعد كده الصفحة فضلت تكبر لحد ما وصلت لأكثر من 2 مليون متابع، قبل رأس السنة بيومين، حصلت مشادة بيني وبين والدي على خلاف مادي، وكنت فاتحة لايف وقتها وكان فيه حوالي 15 ألف مشاهد، خلال المشادة كنت منفعلة وبابا قال لي حاجة كنت بسأله عليها، فرديت عليه وقلت: "آه الشارع اللي وراه أنا هعملك محضر ابن فاجرة دلوقتي"، الموضوع عدى وقتها، لكن الفيديو انتشر على الإنترنت ومش عارفة إزاي، فجأة وبتاريخ 2024/2/14 الساعة 1 الفجر وأنا بأكل في مطعم صبحي كابر، لقيت الشرطة جت وأخدتني من المطعم.

س: متى وأين حدثت الواقعة تحديدًا؟

ج: الفيديو ده كان على اللايف بتاعي قبل رأس السنة بيومين، في نهاية ديسمبر 2023، وأنا كنت في بيتنا في أوضتي بشقتنا في المطرية.

س: ما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان المذكورين؟

ج: أنا متعودة أفتح لايف في بيتنا وكنت في بيتنا عادي.

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج:كان معايا بابا وعمي وماما.

س: متى بدأت فكرة إعداد وتصوير مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ج: الموضوع بدأ بالصدفة. كنت عاملة حساب على التيك توك، وفي يوم بابا جاب جبنة عبور لاند فصورتها وكلمت الناس بعفوية، فجأة بعد 17 يوم لقيت عندي مليون متابع، ومن وقتها قررت أعمل فيديوهات بعفوية.



س: ما هي بيانات حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟

- حساب على تيك توك اسمه سوزي الأردنية.

- حساب ثاني على تيك توك اسمه سوزي أيمن (موقوف).

- حساب على إنستجرام اسمه سوزي أيمن.

هل يشترك معك أي شخص في تأسيس أو إدارة تلك الحسابات؟

ج: أنا اللي أعمل كل حاجتي بعفوية، وبصور بنفسي وبعمل كل حاجة بنفسي.

س: ملك من حساب التيك توك المذكور؟

ج: الحساب ملكي أنا، وأنا اللي عاملاه.

س: كم عدد متابعيك على حساب التيك توك؟

ج: 2 مليون وسبعمائة ألف.

س: كيف وصل حسابك إلى هذا العدد من المتابعين؟

ج: بصورة تلقائية، والناس بتحب فيديوهاتي العفوية.

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