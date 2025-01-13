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مصير المتخلفين عن سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لعام 2025

حج الجمعيات الأهلية
حج الجمعيات الأهلية 2025، فيتو

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من فترة إتاحة خدمة تسديد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات لـ موسم حج 1446هـ - 2025م.

 

مصير المتخلفين عن سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لعام 2025

 

ويتساءل العديد من المواطنين حول مصير المتخلفين عن سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن مَن تخلف عن سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية، يتم  تصعيد الاحتياطي بدلًا من الفائز الأساسي في حال عدم السداد في الموعد المشار إليه.

 

 الأوراق المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية

 

وكانت وزارة التضامن قد حددت الأوراق المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ/2025 أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن بدء عام (19/2/2025) وأصل إيصال إيداع لقيمة اشتراك رحلة الحج وعدد 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط وفيش جنائي مميكن موجه للحج وعدد 8 صور خلفية بيضاء 4*6 وعدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 150%.

 

وتقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها وشهادة صحية صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول والمدرج بها تطعيمات للحجاج الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعيACYW135 بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات وبالنسبة للحجاج الذين يزيد أعمارهم عن 65 سنة مواليد 18/2/1960م يتم اخذ " لقاح الأنفلونزا الموسمية " وشهادة تحصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المحدثة لموسم 2024/2025 كذلك تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.

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