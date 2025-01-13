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صحة ومرأة

الصحة تكشف أكثر أنواع الفيروسات انتشارا في شتاء 2025، وهل تحولت لوباء؟

فيروس الإنفلونزا،
فيروس الإنفلونزا، فيتو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن أعلى معدلات الإصابة من الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا هي فيروس الإنفلونزا.

زيادة العدوي في موسم الشتاء 

وأشار إلى أن هذه الفترة من موسم الشتاء يزيد فيها العدوى التنفسية، لافتا إلى أن أهم الفيروسات تتضمن الفيروس المخلوي التنفسي ونزلات البرد ونورو فيروس وتحورات كورونا.

ماذا يعني وباء؟

وتابع حديثه بأن مصطلح وباء يعني وجود معدلات إصابة أكثر من المعتاد تسبب ضغطا على النظام الصحي وزيادة معدلات الدخول إلى المستشفيات وزيادة الوفيات، مؤكدا أن الإصابات التنفسية الحالية أقل من العام الماضي.

من جانبه، كشف الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس أن ارتفاع درجة حرارة  الجسم يمثل خطورة في عدة حالات منها أن يكون مؤشر الحرارة يزيد على ٣٨.٥ يبدأ المريض في استشارة الطبيب، مشيرا إلى أن درجة الحرارة 40 تمثل علامة خطورة.

 

متي يكون ارتفاع حرارة الجسم خطر ؟ 

وأشار إلى أن الحرارة إذا استمرار أكثر من ٤٨ ساعة تعتبر عامل خطورة ويجب استشارة الطبيب.

 

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن الفيروس لا ينمو ولا يتكاثر إلا داخل جسم الإنسان، مشيرا إلى أنه لن ينتقل المرض طالما الفيروس خارج الجسم ويموت بعد مرور ٨ ساعات.
 

وتابع حديثه أن المريض إذا نجح في سيطرته على المرض لن ينتشر المرض أو ينتقل للآخرين من خلال الحصول على العلاج واتباع طرق الوقاية لمنع نقل الفيروس.

وأكد الدكتور حسام حسني، أن استخدام أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية في علاج الفيروسات التنفسية خطأ كارثي، لافتا إلى أن استخدام الكورتيزون يكون بشروط.

 

لا يوجد داع لاستخدام المضادات الحيوية

وأشار إلى أنه لا يوجد داع لاستخدام المضادات الحيوية في العدوى التنفسية ما دام لا يوجد إفرازات في الأنف ملونة وصورة الدم طبيعية.

وأكد أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن يكون تحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن المريض أثناء التعافي من فيروس يمكن أن يصاب بنوع آخر من الفيروسات التنفسية وتظهر الأعراض من جديد.

 

دول العالم تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية

 


وتابع حديثه أن دول العالم كلها تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية موضحا أن كثرة الافراط في المضادات الحيوية يمكن أن يجعل ظهور إصابات بالتهاب رئوي كثيرة لا تجد مضاد حيوي لعلاجها.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أنه لم تعد تظهر إي مضادات حيوية جديدة.

 

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية أن المضادات الحيوية لا علاقة لها بعلاج الفيروسات التنفسية.

 

الطبيب من يحدد نوع الالتهاب سواء بكتيري أو فيروسي


وأشار إلى أن الطبيب هو الذي يحدد نوع الالتهاب سواء بكتيري أو فيروسي، مشيرا إلى أن أي عدوى تنفسية يمكن للطبيب التفرقة إذا كانت بكتيرية أو فيروسية من إفرازات الأنف أو البلغم.

وأوضح أنه إذا كانت إفرازات الأنف أو البلغم بيضاء وشفافة تكون العدوى فيروسية بينما اذا تغير اللون  كانت العدوى بكتيرية.

وأشار إلى أن صورة الدم تحدد نوع الالتهاب فإذا كانت كرات الدم في معدلها الطبيعي يكون الالتهاب فيروسي.
 

استخدام أدوية خوافض حرارة ومضاد للإحتقان 

ونصح أن أي إنسان يصاب بأعراض الإنفلونزا او العدوى التنفسية عليه أول ٢٤ ساعة استخدام أدوية خافض حرارة ومضاد للاحتقان.

وأشار إلى أن كبار السن وأصحاب أمراض المناعة، والأمراض المزمنة من أول ظهور أعراض الفيروس التنفسي يجب اللجوء للطبيب لأنهم الفئات الأكثر عرضة الخطورة وكذلك مرضى السمنة والحوامل.

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