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خارج الحدود

رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة

رئيسة المكسيك، فيتو
رئيسة المكسيك، فيتو

أكدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في خطاب أمام حشود من أنصارها قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أن المكسيك لن تكون تابعة لجارتها الشمالية.

وأوضحت شينباوم خلال خطابها في إحدى ساحات مكسيكو سيتي أمس الأحد بمناسبة مرور أول 100 يوم على توليها المنصب أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية وأن الحوار سيظل الوسيلة السائدة، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

كما أشادت بالتعاون السابق بين ترامب وسلفها الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مشيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تم تحديثها.

وقالت شينباوم بشأن العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة: "سنظل دائما مرفوعي الرأس.. المكسيك دولة حرة، مستقلة وذات سيادة. وكما قلت، نحن نتعاون وننسق، ولكننا لا نقبل أن نكون تابعين ".

ويمارس فريق ترامب ضغوطا على المكسيك بشأن الهجرة غير النظامية وتدفقات البضائع غير المشروعة حتى قبل توليه منصبه في 20 يناير الجاري، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات المكسيكية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات.

كما صرح الرئيس الأمريكي المنتخب الأسبوع الماضي برغبته في إعادة تسمية خليج المكسيك وزعم أن ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية "تسيطر عليه الكارتلات"، في إشارة إلى عصابات المخدرات.

وكانت شينباوم قد اقترحت إعادة تسمية الولايات الواقعة في جنوب الولايات المتحدة "أمريكا المكسيكية"، وذلك ردا على اقتراح الرئيس ترامب بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.

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