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رياضة

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارا ويوضح الأسباب في بيان رسمي

عمر فرج، فيتو
عمر فرج، فيتو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي، رحيل اللاعب الفلسطيني عمر فرج عن صفوف الفريق معارًا. 

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج 

وجاء بيان الزمالك كالتالي:"وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على إعارة الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لنادي ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على إعارة اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب الجهاز الفني بإعارة عمر فرج للحصول على فرصة أكبر للعب في الفترة المقبلة، وأنهى مجلس إدارة الزمالك كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم للنادي السويدي". 

 

 

فيما قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة بعد الفوز على على بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية. 

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

وكان حسام أشرف سجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 51 والثاني في الدقيقة 53.

قلص إيفوني لاعب بلاك بولز الفارق وسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 61.

فيما سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك في مرمى بلاك بولز بالدقيقة 82.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 

وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز 


حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وكونراد ميشالاك وعمر فرج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

 

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