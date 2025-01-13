النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم حسم 40 مادة جديدة

يواصل اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية.

النواب يحسم 40 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب، خلال الجلسة اليوم 40 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتبارا من المادة 103 وصولا إلى 142.

النواب ينتهي من إقرار 102 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يأتي ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، حتى جلسته العامة أمس الأحد، من مناقشة وإقرار حتى المادة 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وخلال الجلسة العامة أمس، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.

وقال رئيس النواب: “نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة بأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض”.

النيابة العامة سلطة متدرجة

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام.

كما أعلن المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، تطبيق منظومة التحول الرقمي فى 10 محاكم اعتبارًا من شهر يناير الجاري بينها محكمة أسوان.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق

وأشار وزير العدل، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل، موضحا أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وهو أمر منصوص عليه وفقا للدستور.

النيابة العامة حينما تباشر التحقيق

وقال الوزير:النيابة العامة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتًا أو نفيًا.

وأكد وزير العدل، أنه لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها شريطة ألا يمس أى شيء من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن.

موقف وزير العدل من تسجيل التحقيقات

وردا على طلب تسجيل التحقيقات، أوضح أن تسجيل التحقيقات يكون في محاضر ينص عليه القانون وهى سمة أساسية وتكون مكتوبة، وهو ما يؤكد أن القاضي محل ثقة.

ولفت إلى أن تسجيل إجراءات التحقيق فى محاضر لا يمنع مستقبلا من التطور التقني اللازم سواء الصوت أو الفيديو، قائلا: وأكبر الدول المتقدمة وهي أمريكا لا يستغنى القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.

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