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حوادث

اليوم، مرافعة النيابة في محاكمة 35 متهمًا بتهريب العملة الأجنبية خارج البلاد

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تبدأ الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، سماع مرافعة النيابة العامة في القضية المتهم فيها 35 متهمًا بتهريب العملة الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي.


جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

 

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