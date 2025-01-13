الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو)

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

أعلن كيفن تراب، حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت، رحيل زميله المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الجارية.


يأتي هذا وسط اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع عمر مرموش، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وفقًا لما ذكرته التقارير.

مفاجأة حول مستقبل مرموش


وانتشر مقطع فيديو لـ كيفن تراب، حارس فرانكفورت، أثناء سؤاله من الصحفيين، بشأن عمر مرموش.

وسئل كيفن تراب من قبل الصحفيين: «هل عمر مرموش لا يزال هنا؟»، ليرد: «عمر بالفعل رحل».

وبسؤاله: «رحل إلى مانشستر سيتي؟ لا، أنا لا أعرف».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت الفرعون المصري عمر مرموش مانشستر سيتي

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا والقنوات الناقلة

برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

رودريجو يقلص الفارق ويسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة

رافينيا يسجل الهدف الخامس لبرشلونة في مرمى ريال مدريد
ads

الأكثر قراءة

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو)

بعد إلغاء حبسها وتغريمها 300 ألف جنيه، ننشر نص أقوال سوزي الأردنية أمام النيابة

صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو)

فيديو يوثق جريمة اغتصاب فتاة على يد 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير بأكتوبر

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارا ويوضح الأسباب في بيان رسمي

الخارجية تكشف عن خسائر مادية للجالية المصرية في حرائق لوس أنجلوس

احتفالات وفرحة عارمة للاعبي برشلونة بعد التتويج بالسوبر الإسباني (فيديو)

رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة

منوعات

المزيد

قلعة نزوى، مزار تاريخي يحكى زمن الحرب والسلام فى سلطنة عمان (صور)

باليساديس أكبرها، خرائط لحرائق لوس أنجلوس وامتدادها تكشف فداحة الوضع

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

«والنجم والشجر يسجدان»، محمد سيد طنطاوي يوضح اختلاف العلماء في معنى النجم

المزيد
الجريدة الرسمية