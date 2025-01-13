زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو)

أعلن كيفن تراب، حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت، رحيل زميله المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الجارية.



يأتي هذا وسط اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع عمر مرموش، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وفقًا لما ذكرته التقارير.

مفاجأة حول مستقبل مرموش



وانتشر مقطع فيديو لـ كيفن تراب، حارس فرانكفورت، أثناء سؤاله من الصحفيين، بشأن عمر مرموش.

🚨🚨🚨— عاااااااااااااااااااااااااااجل:



كيفن تراب حارس فرانكفورت: "عمر مرموش رحل بالفعل"



هل ذهب إلى مانشستر سيتي ؟



لا أعرف إلى أين لكنه غادر 😨😨😨😨😨

pic.twitter.com/eZdoYJE1uV — خالد بن فصلا | KF (@wlv_s1) January 12, 2025

وسئل كيفن تراب من قبل الصحفيين: «هل عمر مرموش لا يزال هنا؟»، ليرد: «عمر بالفعل رحل».

وبسؤاله: «رحل إلى مانشستر سيتي؟ لا، أنا لا أعرف».

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