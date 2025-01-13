وسط تخوف من سياسات ترامب، استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بسياسات الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي تعزز الطلب على الملاذ الآمن، وتقرير قوي عن التوظيف في الولايات المتحدة دعَم تحفظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء خفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2690.49 دولار للأوقية (الأونصة)، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر والذي سجله يوم الجمعة.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2720.20 دولار.

وساهم تقرير الوظائف القوي في دعم الموقف المتحفظ الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي تجاه خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر هذا العام وسط زيادة المخاوف من أن تؤدي تعهدات ترامب بفرض أو زيادة الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير إلى إذكاء التضخم.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل: إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 256 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو أكبر عدد منذ مارس.

وسيراقب المستثمرون عن كثب إصدار المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: إن «الذهب لا يزال صامدا في مواجهة تقرير وظائف أقوى كثيرًا من المتوقع... أحد العوامل التي تدعم الذهب هو حالة عدم اليقين التي نشهدها قبل التنصيب» للرئيس الأميركي.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.



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