فيديو يوثق جريمة اغتصاب فتاة على يد 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير بأكتوبر

على طريقة مسلسل الطاووس، لجأ أربعة شباب إلى حيلة شيطانية، فقدت فيها طالبة عذريتها بطريقة وحشية، تحت تأثير المخدرات بعدما استدرجوها لمكان مهجور وتناوبوا على اغتصابها ووثقوا جريمتهم من خلال فيديو قاموا بتصويره وبثه على صفحة نادٍ شهير هم أحد أعضائه؛ ليكون دليلا على فعلتهم.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير استدرجوا بتهمة اغتصاب طالبة ثانوية، داخل مبنى مهجور بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وذلك عقب تلقي قوات الأمن بلاغا من والد طالبة ثانوي، يفيد بقيام 4 شباب باغتصاب ابنته تحت تأثير المخدر في مبنى مهجور.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهمين قاموا باستدراج المجني عليها إلى منزل تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد، ووضعوا لها مخدرًا في العصير وجردوها تماما من ملابسها وتناوبوا على اغتصابها ووثقوا ذلك بمقطع فيديو وبثوه على جروب شباب النادي.

وواصلت أجهزة الأمن حذف الفيديو، من الصفحة وتم التحفظ عليه وجار فحصه وتفريغه من قبل رجال المباحث الجنائي بالأمن العام لكشف ملابسات الواقعة.

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