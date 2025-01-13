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حوادث

ضبط مهتز نفسيا صعد أعلى مبنى المصل واللقاح وخلع ملابسه

ضبط مهتز نفسيا أعلى
ضبط مهتز نفسيا أعلى مبنى المصل واللقاح، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة من القبض على مهتز نفسيًا اعتلى مبنى المصل واللقاح وخلع ملابسه مرددا بكلمات غير مفهومة.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخص بالوقوف أعلى مبنى المصل واللقاح وخلع ملابسه أمام المارة مما سبب حالة من الذعر بين المواطنين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتمكنت من إنزاله وارتداء ملابسه، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

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الأجهزة الأمنية مبنى المصل واللقاح قسم شؤطة العجوز مدير أمن الجيزة

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