العمر المناسب لإجراء فحص الوقاية من سرطان عنق الرحم

تحيي منظمة الصحة العالمية شهر يناير من كل عام، ذكرى التوعية بسرطان عنق الرحم وأهم أعراضه وطرق الوقاية منه.

سرطان عنق الرحم

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن الشفاء من سرطان عنق الرحم في حال التشخيص المبكر وبدء العلاج مباشرة.

وكشفت الصحة العالمية عن أهم طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم وتشمل:

١- ضرورة التعرف على طبيعة مرض سرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب 99% من حالات الإصابة.

٢- الفحوص المنتظمة تكشف عن أي تغيرات تطرأ على عنق الرحم، ويمكنها أن تحمي من الإصابة بالسرطان ويجب على النساء إجراء فحص التحري بدءًا من سن 30 عامًا، مع تكرار ذلك الفحص كل خمس إلى عشر سنوات.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

٣- يجب أن تحصل الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 سنوات و14 سنة على جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري.

سرطان عنق الرحم

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة أنها تقدم الدعم من أجل وضع جميع البلدان على المسار الصحيح نحو التخلص من المرض، وتحدد الإستراتيجية العالمية للمنظمة ثلاث غايات يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، وهي:

١- حصول 90% من الفتيات على التطعيم الكامل ضد فيروس الورم الحليمي البشري في سن 15عامًا



٢- خضوع 70٪ من النساء بين سن 35 و45 عامًا للفحص من خلال اختبار عالي الجودة



٣- حصول 90% من النساء المصابات بمرض عنق الرحم على العلاج.

تجنب 74 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه إذا تحققت هذه الغايات، تشير التقديرات إلى أنه يمكن تجنب 74 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم وتجنب 62 مليون حالة وفاة بحلول عام 2120.

ويرتبط مرض سرطان عنق الرحم بنسبة 95% بفيروس الورم الحليمي، وهو السبب الرئيسي للإصابة به.

سرطان عنق الرحم

كانت كشفت وزارة الصحة عن أهم أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم منها:

١-التدخين.

٢-نقص المناعة.

٣- التوتر.

٤-فيروس الورم البشري الحليمي.

٥- الزواج فى سن مبكر أقل من 17 سنة.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الكشف والمتابعة مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.



وسرطان عنق الرحم هو مرض تنمو فيه خلايا الجسم بشكل خارج عن السيطرة، وعندما يبدأ السرطان في عنق الرحم، فإنه يسمى سرطان عنق الرحم حيث يربط عنق الرحم المهبل قناة الولادة بالجزء العلوي من الرحم.

وأي سيدة معرضة لخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم ويحدث غالبًا عند السيدات اللاتي تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.



ويعتبر فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم و فيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس شائع ينتقل من شخص إلى آخر أثناء العلاقة الحميمية.

تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري

يمكن أن يساعد تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري في الوقاية من سرطان عنق الرحم وعندما يتم اكتشاف سرطان عنق الرحم في وقت مبكر، فإنه يمكن علاجه بشكل كبير ويرتبط بالبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة ونوعية حياة جيدة.

وينصح الأطباء دائما السيدات تناول التطعيم للمساعدة في الوقاية من سرطان عنق الرحم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وإجراء اختبارات فحص منتظمة.

في وقت مبكر، قد لا يسبب سرطان عنق الرحم علامات وأعراض وقد يسبب سرطان عنق الرحم المتقدم نزيفًا أو إفرازات من المهبل وهو أمر غير طبيعي بالنسبة للسيدة.

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