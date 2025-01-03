أخبار الفن اليوم، محمد رمضان يكشف عن أعماله الجديدة، شريف الدسوقي يرد على منتقديه بعد طلبه فرصة عمل مع العوضي، تامر حسني يكشف حقيقة عودته لـ بسمة بوسيل، محمد هنيدي يكشف مصير "أرض النفاق 2"

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

كشف الفنان تامر حسني تفاصيل الشائعات التي ترددت مؤخرا عن عودته لزوجته الفنانة بسمة بوسيل.

في هذا السياق، قال تامر حسني في لقاء مع ET بالعربي ردا على سؤال حول إمكانية عودته لزوجته بسمة بوسيل في عام 2025: "هي بعض الشائعات، خلينا نبدأ السنة الجديدة بالدعوات، ندعي للناس أن ربنا يكرمهم في السنة الجديدة وأي حد تألم واتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمه ويشوف أيام جميلة ومفيهاش عذاب أو أي حاجة وتحديدا كل البلاد العربية يارب منشوفش أحزان تاني".

أعلن المخرج عمرو سلامة انتهاء تصوير مسلسل “برستيج”، الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع، حيث نشر سلامة عددا من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي جمعته بفريق عمل المسلسل.

وأكد سلامة أن المسلسل سوف يعرض عبر إحدى المنصات الشهيرة خلال الفترة المقبلة، حيث إن العرض سيكون قبل انطلاق موسم دراما رمضان

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أنها تشعر بالهدوء والراحة عند جلوسها على البحر للاستمتاع بالطبيعة والموسيقى، وذلك خلال لقائها هي وزوجها تامر الصراف في بودكاست "ع الرايق" والذي يقدمه خالد عليش.

وأضافت رانيا فريد شوقي: "بأن الزواج للمرة الثانية أو الثالثة لا يدل على النضج، بل الاستفادة بالتجربة، باعتبارها الزيجة الثالثة لتامر الصراف، مضيفة: "الفكرة أنك لازم تعيد حساباتك وتعرف أي العيب اللي أنت وقعت فيه وميتكررش تاني ونخش على ميه بيضا.

كشف الفنان شريف الدسوقي كواليس المكالمة التي جمعت بينه وبين الفنان أحمد العوضي، بعدما طلب منه فرصة للمشاركة معه في عمل فني.

وقال شريف الدسوقي في تصريح خاص لـ"فيتو":" أنا معجب بمبادرات ومسابقات أحمد العوضي التي يُطلقها من حين لآخر، مشيرا إلى أنه يحب النجوم الشباب الذين يطلقون مبادرات خاصة خارج الصندوق.

وأضاف شريف:" أنه أثناء تصفحه موقع فيس بوك تفاجأ بمبادرة جديدة من أحمد العوضي مساعدة منه للجمهور، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الناس

كشفت الفنانة بشري والموسيقار إسلام صبري عن مفاجأة في بداية عام 2025 بعد إعلانهما عن تعاون مع شركة مارفل الدولية في أفلام مشتركة بين الشركتين في تعاون هو الأول في مصر والوطن العربي.

وتم ترشيح الفنان محمد رمضان ليكون أول النجوم المشاركين في هذه الأفلام حيث أنها أفلام سوبر هيرو ولكن ببصمة شرقية ومن المقرر الإعلان عن باقي التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وأكدت بشرى أن التعاون يتم بشكل مباشر بين الشركتين ولا يوجد أي شركات توزيع من الوطن العربي وحتی الآن لم يتم الاتفاق مع أي شركة توزيع نظرا لملكية شركتها لحقوق هذه الأفلام.

عبرت المطربة مي فاروق عن سعادتها الكبيرة بفرحة الجمهور لها بعد احتفالها أمس الخميس بزفافها علي الفنان محمد العمروسي.

وقالت مي فاروق:" من قلوبنا شكرا من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا أجمل لحظاتنا وجودكم فرق معانا في يوم فرحنا وكان أكبر دليل على محبتكم ودعمكم ودي حاجة عمرها ما تتقدر بثمن.

وأضافت مي فاروق من خلال فيس بوك":" كل ابتسامة وكل كلمة حلوة.. وكل دعوة من القلب أسعدتنا أكثر مما تتخيلوا.. بنحبكم جدا محمد العمروسي ومي فاروق

أعلن الفنان محمد رمضان ، عن أعماله الجديدة في عام 2025، مؤكدا أن لديه مفاجآت كثيرة لجمهوره.

وقال محمد رمضان من خلال مقطع فيديو له علي حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”: “إن فيلمه الجديد أسد من المفترض طرحه في العام الجاري، بالإضافة إلى أنه يشارك في مهرجان كوتشيلا”.

وأضاف محمد رمضان بأنه يحضر مفاجأة لجمهوره في رمضان 2025 دون أن يكشف تفاصيلها، متابعا: “بأنه يستعد أيضا لإحياء حفل غنائي بالسعودية يوم 18 يناير”

أكدت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، أنها كانت تبحث عن شخص تشعر معه بالأمان كما تشعره مع والدها الفنان أحمد زاهر، مؤكدة أنها وجدته مع خطيبها المنتج والفنان هشام جمال.

وأضافت ليلي خلال لقائها في برنامج “كلام عائلي”: "أنت لما بتلاقي حد خايف عليك بجد من قلبه وبصاص لك بنظرة معينة ومحترم وبيحافظ عليك زي ما أبوك تعب طول عمره علشان يحافظ عليك، أنا طول الوقت بكون مطمنة وأنا معاه هو مصدر الأمان بالنسبالي وشيء مهم جدا وبحترم علاقتنا وبيبقى عاوزه أحافظ عليها وهو كمان.

كشف الفنان محمد هنيدي مصير الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، الذي كان أعلن منذ فترة طويلة أنه يحضر له.

وقال محمد هنيدي في لقاء مع ET بالعربي: "أرض النفاق أنا بعشقه وجيت في وقت لو هشتغل مسلسل هعمل "أرض النفاق"، الحمد لله حبيتها جدا ورد فعلها مع الناس كان جميل جدا، معظم الشركات حابين ده بس عايزين حاجة جديدة دلوقتي".

وتابع محمد هنيدي: "لكن لازم نعمل "أرض النفاق 2" إن شاء الله بتتكتب وبنشتغل عليها لأن الناس حبوها ممكن ينزل في موسم رمضان وممكن خارج رمضان أعمله 10 حلقات بنفكر ليه في أكتر من فكرة عشان يتعمل كويس".

توفيت الشاعرة الغنائية عبير الرزاز، بشكل مفاجئ، اليوم الجمعة.



وكتب أحد أقاربها، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أخت زوجي الحبيبة عبير الرزاز، نسألكم الدعاء والفاتحة. ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم”.

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