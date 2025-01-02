الجمعة 03 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى قمر وإيهاب توفيق، نجوم الفن بحفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق

مصطفي قمر وإيهاب
مصطفي قمر وإيهاب توفيق بزفاف مي فاروق ومحمد العمروسي، فيتو

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على الحضور لحفل زفاف مطربة دار الأوبرا المصرية مي فاروق من الفنان محمد العمروسي، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل عقب خطوبة دامت 7 أشهر.

وكان من أبرز الحضور الفنان شريف منير والفنانة شذى وعزيز الشافعي وهلا رشدي وحميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، ويوسف الشريف، وأحمد الشامي، ومنى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، الفنانة منال سلامة، ريهام عبد الحكيم، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، المخرج خالد جلال، وأميرة سيد مكاوي، والإعلامية بوسي شلبي.

وظهر نجل المطربة مي فاروق متأثرًا أثناء عقد قران والدته، وأبناء مي فاروق من زوجها السابق هما زينة ومالك.

وتألق العروسان محمد العمروسي ومي فاروق، وجاء فستان زفاف مي فاروق بتوقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني.

 يشار إلى أن مي فاروق قد نفت شائعات فارق السن الكبير بينها وبين شريكها الممثل محمد العمروسي، والتي انتشرت بمجرد إعلان خطبتهما قبل أشهر قليلة.

وقالت مى فاروق خلال بودكاست بالمايك والقلم: أنا ومحمد قد بعض فى العمر بالظبط، وهناك شائعات تقول إنه أصغر مني بأعوام كثيرة وقد ابني، وحاجات عجيبة ليس لها أصل نهائي".

وتابعت: من يوم ما ظهر محمد العمروسي فى حياتي وهي بقت أحسن، وأصبحت أشعر بحالة من الأمان على نفسي وعلى عائلتي وبشوفه طبطبة من ربنا عليا، وبتمنى أشوفه في المكانة الفنية التي يستحقها.

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مى فاروق الفنان محمد العمروسي حفل زفاف الفنان شريف منير مصطفى قمر إيهاب توفيق منى الشاذلي
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