تامر حسني يكشف حقيقة عودته لـ بسمة بوسيل (فيديو)

كشف الفنان تامر حسني تفاصيل الشائعات التي ترددت مؤخرا عن عودته لزوجته الفنانة بسمة بوسيل.

في هذا السياق، قال تامر حسني في لقاء مع ET بالعربي ردا على سؤال حول إمكانية عودته لزوجته بسمة بوسيل في عام 2025: "هي بعض الشائعات، خلينا نبدأ السنة الجديدة بالدعوات، ندعي للناس أن ربنا يكرمهم في السنة الجديدة وأي حد تألم واتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمه ويشوف أيام جميلة ومفيهاش عذاب أو أي حاجة وتحديدا كل البلاد العربية يارب منشوفش أحزان تاني".

على جانب آخر، أعلن تامر حسني عن موعد طرح أغنيته مع الفنان رامي صبري، والتي تحمل اسم "فعلا مبيتنسيش".

وتقرر طرح أغنية "فعلا مبيتنسيش" يوم الإثنين 6 يناير الساعة 6 مساء عبر يوتيوب وجميع منصات الاستماع.

يشار إلى أن تامر حسني أحيا حفل ليلة رأس السنة في دبي.

وشهد الحفل موقفا طريقا تعرض له تامر حسني، وأظهر مقطع فيديو من الحفل محاولة أحد المعجبين تقبيل يد تامر حسني على المسرح، ليدور بينهما حوار طريف، وليرد عليه تامر قائلا: "عايز بوسة؟ إزاي يا جدع؟".

نفى الفنان تامر حسني ما تردد مؤخرًا، عن إقامة حفل غنائي له في الأردن، محذرًا جمهوره الأردني من النصب باسمه.



وكتب تامر حسني من خلال خاصية "القصص" عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "تُعلن شركة تي إتش بروداكشن أن الفنان تامر حسني لا يوجد لديه أي تعاقدات أو حفلات في المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام 2025".

وأضاف: "أي ترويج لأي حفلات، يجب أن يكون فقط من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسميَّة الخاصة بالفنان".

وتابع: " الشركة غير مسؤولة عن أي تذاكر يتم تسويقها أو بيعها لأي حفل للفنان تامر حسني غير معلن لدينا في الأردن الشقيق".

ولبى تامر حسني قبل أيام دعوة فريق عمل مسرحية الباشا، وحضر أحد عروضها التي تقام في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تامر حسني مقطعًا مصورًا عبر حسابه على "إنستجرام" ظهر فيه وهو يشاهد العرض مع الجمهور ثم صعد إلى المسرح مع الأبطال ليحيي الجمهور.

وكتب تعليقًا قال فيه: "مليون مبارك لحبيبي وأخويا النجم الكبير أوي أوي بفنه وأخلاقه وروحه الجميلة ".



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