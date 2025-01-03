الجمعة 03 يناير 2025
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ثقافة وفنون

وفاة الشاعرة الغنائية عبير الرزاز

وفاة الشاعرة عبير
وفاة الشاعرة عبير الرزاز

توفيت الشاعرة الغنائية عبير الرزاز، بشكل مفاجئ، اليوم الجمعة.

وكتب أحد أقاربها، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أخت زوجي الحبيبة عبير الرزاز، نسألكم الدعاء والفاتحة. ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم”.

يذكر أن عبير الرزاز قامت بتأليف العديد من الأغانى وتترات المسلسلات، وتعاونت مع أشهر الفنانين مثل عمرو دياب، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، وأخيرًا مع الفنان محمد مغربى نجم ستار أكاديمى.
 

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صلاة الجنازة صلاة الجمع رحمة الله تعالي إنا لله وإنا إليه راجعون التواصل الاجتماعي مسجد الرحمن الرحيم

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