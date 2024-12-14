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ثقافة وفنون

جريمة كوميدي، تفاصيل مسلسل «برستيج» للمخرج عمرو سلامة

برستيج.فيتو
برستيج.فيتو

يخوض المخرج عمرو سلامة تجربة درامية جديدة معنون بـ«برستيج» وهو مسلسل ينتمي لأجواء من الإثارة والتشويق، ولكن بإطار كوميدي.

وتدور حلقات مسلسل برستيج حول12 شخصا من خلفيات مختلفة، تضعهم الظروف ليظلوا مقيدين داخل أحد كافيهات وسط البلد بسبب عاصفة ضخمة، ثم اكتشفوا وجود قتيل ما بينهم، عقب انقطاع كل الاتصالات، ويبدأ كل منهم الشك فى الآخر إلى أن يظهر القاتل.

ويأتي المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود، مؤلفة مسلسل سفاح الجيزة.

فى سياق آخر..كشف المخرج عمرو سلامة مؤخرا، عن صور لكواليس فيلمه الجديد “شمس الزناتي - البداية

وفيلم “شمس الزناتي - البداية” من بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

 

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المخرج عمرو سلامة إنجي أبو السعود سفاح الجيزة عمرو سلامة مسلسل برستيج مسلسل سفاح الجيزة

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