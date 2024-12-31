الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رانيا فريد شوقي للمسئولين في 2025: طول ما الفكر واحد هنبقى محلك سر (فيديو)

الفنانة رانيا فريد
الفنانة رانيا فريد شوقي، فيتو

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي إنها ستحتفل بليلة رأس السنة مع جمهورها في المسرح، حيث تقدم مسرحية مش روميو وجوليت، متمنية أن تكون 2025  سنة حلوة على المصريين جميعا".

متعة العمل على خشبة أبو الفنون 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "طول عمر المسرح وهو أبو الفنون وهو ممتع لمن يحبه، والناس عايزة تتفرج على مسرحيات بس تكون أعمال جيدة وحلوة".

رانيا فريد شوقي عن تسلق كلب لقمة الهرم: عمل دعاية للسياحة معملهاش بني آدم

هاني شنودة: حالتي النفسية سيئة بسبب وفاة عدوية وفرقة المصريين تعود بألبوم جديد في 2025 (فيديو)

رسالة رانيا فريد شوقي للمسئولين في 2025

وعن رسالتها التي تحب أن توجهها في عام 2025، قالت أوجه رسالة للمسئولين: سنتفاءل بالسنة الجديدة وأرجوكم تساعدونا تبقى سنة جديدة حلوة وفيها خير جديد لإننا محتاجين حاجات كتير ترفع من معنوياتنا، هاتكلم على الدور اللي يخصني الثقافة والإعلام محتاج شغل كتير جدا، والموضوع بقاله سنين محدش حاول يغير فيه حاجة، بتكلم عن وضع لازم يتغير، طول ما الفكر واحد مش هنطلع بحاجة جديدة لازم يبقى فيه رؤية وتغيير وخطة".

 

 

رانيا فريد شوقي: محدش زعل مني في 2024

واختتمت رانيا فريد شوقي حديثها: "الحمد لله محدش زعل مني في 2024".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رانيا فريد شوقي الفنانة رانيا فريد شوقي فريد شوقي سنة 2025 مسرحية مش روميو وجوليت المسرح

مواد متعلقة

هاني شنودة: حالتي النفسية سيئة بسبب وفاة عدوية وفرقة المصريين تعود بألبوم جديد في 2025 (فيديو)

محيي إسماعيل عن روتينه اليومي: مبعملش حاجة باكل وأنام

رانيا فريد شوقي عن تسلق كلب لقمة الهرم: عمل دعاية للسياحة معملهاش بني آدم
ads

الأكثر قراءة

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

السلطات الليبية في طرابلس تهاجم المحال لمصادرة حلويات رأس السنة وأشجار الكريسماس (صور)

مصدر يكشف أزمة جديدة تواجه الزمالك لتفعيل بند شراء بنتايك

غدا، بدء تطبيق قرار مد الإعفاء من الرسوم لعملاء إنستاباي

أحمد الشرع يستقبل وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق (صور)

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

منوعات

المزيد

أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

سوريون وسودانيون وفلسطينيون يحتفلون برأس السنة وسط القاهرة (فيديو)

كيت ميدلتون تلجأ لوالدتها بعد مرورها بعام قاس، ما القصة؟

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

تفسير حلم عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

الإفتاء: غدًا الأربعاء غرة شهر رجب لعام 1446 هجريًا

المزيد
الجريدة الرسمية