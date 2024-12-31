رانيا فريد شوقي للمسئولين في 2025: طول ما الفكر واحد هنبقى محلك سر (فيديو)

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي إنها ستحتفل بليلة رأس السنة مع جمهورها في المسرح، حيث تقدم مسرحية مش روميو وجوليت، متمنية أن تكون 2025 سنة حلوة على المصريين جميعا".

متعة العمل على خشبة أبو الفنون

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "طول عمر المسرح وهو أبو الفنون وهو ممتع لمن يحبه، والناس عايزة تتفرج على مسرحيات بس تكون أعمال جيدة وحلوة".

رسالة رانيا فريد شوقي للمسئولين في 2025

وعن رسالتها التي تحب أن توجهها في عام 2025، قالت أوجه رسالة للمسئولين: سنتفاءل بالسنة الجديدة وأرجوكم تساعدونا تبقى سنة جديدة حلوة وفيها خير جديد لإننا محتاجين حاجات كتير ترفع من معنوياتنا، هاتكلم على الدور اللي يخصني الثقافة والإعلام محتاج شغل كتير جدا، والموضوع بقاله سنين محدش حاول يغير فيه حاجة، بتكلم عن وضع لازم يتغير، طول ما الفكر واحد مش هنطلع بحاجة جديدة لازم يبقى فيه رؤية وتغيير وخطة".

رانيا فريد شوقي: محدش زعل مني في 2024

واختتمت رانيا فريد شوقي حديثها: "الحمد لله محدش زعل مني في 2024".



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