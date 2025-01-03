الجمعة 03 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يكشف أعماله في 2025 ويعد جمهوره بمفاجآت (فيديو)

الفنان محمد رمضان،
الفنان محمد رمضان، فيتو

أعلن الفنان محمد رمضان ، عن أعماله الجديدة في عام 2025، مؤكدا أن لديه مفاجآت كثيرة لجمهوره. 

أعمال محمد رمضان في 2025 

وقال محمد رمضان من خلال مقطع فيديو له علي حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”: “إن فيلمه الجديد أسد من المفترض طرحه في العام الجاري، بالإضافة إلى أنه يشارك في مهرجان كوتشيلا”.

وأضاف محمد رمضان بأنه يحضر مفاجأة لجمهوره في رمضان 2025 دون أن يكشف تفاصيلها، متابعا: “بأنه يستعد أيضا لإحياء حفل غنائي بالسعودية يوم 18 يناير”.

وطرح الفنان محمد رمضان ، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “أنا البلد”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية محمد رمضان الجديدة

وأغنية محمد رمضان الجديدة من كلمات؛ مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمجموعة صور على حسابه الرسمي بـ "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يحتفل بالكريسماس برفقة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

وعلق رمضان على الصور قائلًا: "لو مش مستحمل السقعة المجنونة.. تعلالي على الجونة.. كل سنة واخواتنا المسيحيين بخير وسلام.. عيد ميلاد مجيد علينا كلنا".

 

وعلى جانب آخر، أعلن الفنان محمد رمضان عن مسابقة جديدة لجمهوره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قدم جائزة مالية ضخمة قدرها 5 ملايين جنيه.

وطرح رمضان على متابعيه سؤالًا عبر "فيس بوك" قائلًا: "إيه الأغنية اللي جاية؟! اللي هيجاوب صح هياخد 5 ملايين جنيه".

وظهر الفنان محمد رمضان مؤخرًا بلوك مميز بالشارب الغليظ والوجه الصارم، أثناء دخوله لوكيشن تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل طابعا تاريخيا وهو من أفلام الأكشن ويحمل اسم “أسد”. 

 

ويعد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight.

أسد القصة والأبطال

 والفيلم يدور فى إطار تاريخي ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة.

ويشارك فى بطولة أسد كل من شريف سلامة وماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد ونجوم السودان محمود السراج وإسلام مبارك.

 

 

 

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