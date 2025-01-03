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ثقافة وفنون

رانيا فريد شوقي في وجود زوجها: الزواج للمرة الثانية لا يدل على النضج (فيديو)

رانيا فريد شوقي وزوجها،
رانيا فريد شوقي وزوجها، فيتو

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أنها تشعر بالهدوء والراحة عند جلوسها على البحر للاستمتاع بالطبيعة والموسيقى، وذلك خلال لقائها هي وزوجها تامر الصراف في بودكاست "ع الرايق" والذي يقدمه خالد عليش. 

رانيا فريد شوقي وزوجها 

وأضافت رانيا فريد شوقي: "بأن الزواج للمرة الثانية أو الثالثة لا يدل على النضج، بل الاستفادة بالتجربة، باعتبارها الزيجة الثالثة لتامر الصراف، مضيفة: "الفكرة أنك لازم تعيد حساباتك وتعرف أي العيب اللي أنت وقعت فيه وميتكررش تاني ونخش على ميه بيضا.

 

وتابعت رانيا فريد شوقي: "أنت بعد أي تجربة بتقعد مع نفسك لازم هتحاسب نفسك أنا عملت إيه غلط؟ وليه موصلش النتيجة اللي أنا كنت عايز اوصلها.

وأشارت إلى أن فشل التجربة من الممكن أن يأتي لأنه لا يوجد تشابه في الشخصيات، وليس هناك ما يسمى الاختيار الخاطئ، لأن هذا الاختيار من الممكن أن يكون جيدا لشخص آخر وهكذا، وكلنا لا نشبه بعضنا البعض، ولكن انت بتشوف الأقرب ليك الاختيار يأتي بناء على ذلك. 

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