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ثقافة وفنون

بشرى: بطلت أخاف من زمان ونفسي أعمل "رحاب" مرة تانية (فيديو)

بشري، فيتو
بشري، فيتو

 أكدت الفنانة بشري عدم خوفها أثناء قبولها العمل في مشروع الممثل والمخرج محمد السعدني برغم كونه محفوف بالمغامرات.

 

وقالت بشرى لـ  “فيتو” على هامش العرض الخاص لفيلم “آخر الخط”، الذي أقيم مساء أمس الإثنين: “أنا بطلت أخاف من زمان، وأنا أصلا جريئة وباخد تجارب كتير برا الصندوق." 

وتابعت: “معروف عني اني مبخافش اعمل تجارب مختلفة لان عمرنا ما هنفتح افاق جديدة لو فضلنا خايفين، فلازم ديمًا يبقي عندنا شوية جرئة.”

 

بشرى: بسمة شجعتني أشارك بالفيلم و“آخر الخط” تجربة فانتزيا جديدة

 وأضافت بشرى أن “آخر الخط” يعد ثالث تجربها مع بسمة عقب فيلم لعبة حب وأولاد حريم كريم، مؤكدة أنها كنت سبب دخولها هذه التجربة، فقالت: “اللي شجعتني اني ادخل التجربة دي هي بسمة وهذا لأني كنت آخر المنضمين لفريق العمل.”

وقالت بشرى إنه برغم أن "آخر الخط" هي أولى تجارب محمد السعدني من حيث الإخراج والتأليف إلا أنها أرادت مع جميع أفراد طاقم العمل في مشروعه الواعد، وأضافت: “ محمد السعدني هو زميل اشتغل معايا كممثل في فيلم “الحكاية فيها منة” وتعد هذه هي أول تجاربه في التأليف والأخراج لذلك اردنا جميعا كطاقم عمل دعمه بمنتهي الشغف والمحبة.”

وأكدت بشرى على أن العمل هو تجربة جديدة تجمع بين الفيلم القصير والطويل ينتمي إلى تصنيف الفانتزيا التجريبية، وهذا عمل لن يتكرر والذي زاد من حماس فريق العمل لخوض هذا المشروع معًا.

بشرى: أتمنى أقدم رحاب مرة تانية 

 وعبرت بشرى عن رغبتها فى إعادة تقديم أحد أهم شخصيتها تميزًا وشهرة على الشاشة الذهبية وهي “رحاب” التي قدمتها أمام الفنان محمد هنيدي في فيلم “وش إجرام”، مضيفة أنها تأمل أن يكون على خشبة المسرح هذه المرة وليس كجزء ثاني في السينما برغم أن أفلام الجزء الثاني هي “الموضة” هذه الأيام.

 

فيلم آخر الخط

وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لمساندة أبطال فيلم "آخر الخط" في عرضه الخاص بإحدى دور العرض الكبرى بمدينة الشيخ زايد، وكان على رأس الحضور الفنان محمد عادل والفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمود حجازي وإسلام إبراهيم وعدد من الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية، ويعد فيلم "آخر الخط" العمل الثالث الذي يجمع كلًا من بشري وبسمة بعد اولاد حريم كريم ولعبة حب، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

قصة وأحداث فيلم آخر الخط

وتدور أحداث فيلم آخر الخط، حول سبعة شخصيات متنوعة تمثل الخطايا السبع، وتجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية، وهي التجربة الأولى للفنان محمد السعدني في مجال الإخراج. 

أبطال فيلم آخر الخط

ويشارك في بطولة فيلم آخر الخط، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، عدد كبير من الفنانين من بينهم بشرى، بسمة، محمد علي رزق، محمد القس، وئام مجدي، وهو من إخراج وتأليف محمد السعدني، وجرى طرح البوستر التشويقي للفيلم خلال الأيام الماضية، وسيطر عليه التشويق والغموض.

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