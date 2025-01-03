الجمعة 03 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يحذر الجمهور الأردني من هذا الأمر

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

 نفى الفنان تامر حسني ما تردد مؤخرًا، عن إقامة حفل غنائي له في الأردن، محذرًا جمهوره الأردني من النصب باسمه.

وكتب تامر حسني من خلال خاصية "القصص" عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "تُعلن شركة تي إتش بروداكشن أن الفنان تامر حسني لا يوجد لديه أي تعاقدات أو حفلات في المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام 2025".

 وأضاف: "أي ترويج لأي حفلات، يجب أن يكون فقط من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسميَّة الخاصة بالفنان".

 

وتابع: " الشركة غير مسؤولة عن أي تذاكر يتم تسويقها أو بيعها لأي حفل للفنان تامر حسني غير معلن لدينا في الأردن الشقيق".

ولبى تامر حسني قبل أيام دعوة فريق عمل مسرحية الباشا، وحضر أحد عروضها التي تقام في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تامر حسني مقطعًا مصورًا عبر حسابه على "إنستجرام" ظهر فيه وهو يشاهد العرض مع الجمهور ثم صعد إلى المسرح مع الأبطال ليحيي الجمهور.

وكتب تعليقًا قال فيه: "مليون مبارك لحبيبي وأخويا النجم الكبير أوي أوي بفنه وأخلاقه وروحه الجميلة ".

وتابع: "شكرًا لدعوتك، حقيقي يا كيمو المسرحية فوق الروعه، ودمك زي العسل كالعادة، وكل الأبطال ملهمش حل، وأحلى إخراج للمُخرج الكبير رامي إمام".

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