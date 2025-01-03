محمد هنيدي يكشف مصير مسلسل "أرض النفاق 2"

كشف الفنان محمد هنيدي مصير الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، الذي كان أعلن منذ فترة طويلة أنه يحضر له.

وقال محمد هنيدي في لقاء مع ET بالعربي: "أرض النفاق أنا بعشقه وجيت في وقت لو هشتغل مسلسل هعمل "أرض النفاق"، الحمد لله حبيتها جدا ورد فعلها مع الناس كان جميل جدا، معظم الشركات حابين ده بس عايزين حاجة جديدة دلوقتي".

وتابع محمد هنيدي: "لكن لازم نعمل "أرض النفاق 2" إن شاء الله بتتكتب وبنشتغل عليها لأن الناس حبوها ممكن ينزل في موسم رمضان وممكن خارج رمضان أعمله 10 حلقات بنفكر ليه في أكتر من فكرة عشان يتعمل كويس".

وقال محمد هيندي: "عندي مسرحية "المجانين" هتتعرض في موسم الرياض أول فبراير وبعمل فيلم سينما حلو هروح أعمله في بالي هيتصور كله هناك مش عشان أماكن التصوير لكن لأنه قصة حقيقة حصلت هناك".

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