الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "أنا البلد" (فيديو)

أغنية محمد رمضان
أغنية محمد رمضان الجديدة، فيتو

طرح الفنان محمد رمضان ، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “أنا البلد”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية محمد رمضان الجديدة

وأغنية محمد رمضان الجديدة من كلمات؛ مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمجموعة صور على حسابه الرسمي بـ "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يحتفل بالكريسماس برفقة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

وعلق رمضان على الصور قائلًا: "لو مش مستحمل السقعة المجنونة.. تعلالي على الجونة.. كل سنة واخواتنا المسيحيين بخير وسلام.. عيد ميلاد مجيد علينا كلنا".

وعلى جانب آخر، أعلن الفنان محمد رمضان عن مسابقة جديدة لجمهوره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قدم جائزة مالية ضخمة قدرها 5 ملايين جنيه.

وطرح رمضان على متابعيه سؤالًا عبر "فيس بوك" قائلًا: "إيه الأغنية اللي جاية؟! اللي هيجاوب صح هياخد 5 ملايين جنيه".

وظهر الفنان محمد رمضان مؤخرًا بلوك مميز بالشارب الغليظ والوجه الصارم، أثناء دخوله لوكيشن تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل طابعا تاريخيا وهو من أفلام الأكشن ويحمل اسم “أسد”. 

ويعد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight.

أسد القصة والأبطال

 والفيلم يدور فى إطار تاريخي ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة.

ويشارك فى بطولة أسد كل من شريف سلامة وماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد ونجوم السودان محمود السراج وإسلام مبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان محمد رمضان أغنية محمد رمضان الجديدة محمد رمضان أغنية محمد رمضان

مواد متعلقة

محمد رمضان يحتفل بالكريسماس برفقة نجيب ساويرس (صور)
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من سرعة الرياح وسقوط الأمطار على هذه المناطق

سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع ( آخر تحديث )

توقيف أفراد من عائلة الأسد في مطار بيروت

العطش يضرب أسوان، انقطاع المياه 5 أيام وإحالة مدير الشركة للتحقيق

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا لـ 3 متوفين وإصابة 12 آخرين

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

انتقادات بالجملة لقميص الزمالك الجديد (صور)

فتش عن التحرش، أول تحرك من النيابة بعد مشاجرة دامية بمستشفى قنا الجامعى

منوعات

المزيد

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

بابا نويل يستقبل زوار المهرجان المصري للزيتون (فيديو وصور)

التلبينة النبوية تتصدر المشهد في المهرجان المصري للزيتون (صور)

تاجر مخدرات يقرر الانتحار أمام الشرطة في بغداد لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ولباسهم فيها حرير»، الشعراوي يوضح نعيم أهل الجنة (فيديو)

ما سبب تسمية شهر الله رجب «مضر» بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بتدهور الوضع المادي

المزيد
الجريدة الرسمية