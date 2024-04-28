ملك أحمد زاهر ترد على انتقادات الجمهور لشقيقتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة (فيديو)

ليلى أحمد زاهر، ردت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، على الانتقادات التي وجهت لشقيقتها ليلى أحمد زاهر بسبب دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع علي قناة "صدى البلد 2": "شهادتي مجروحة في ليلى بس أنا شوفتها بتسهر وبتذاكر ومبتنمش علشان تجيد دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، ومن أول حلقة كنا كلنا بنصقف لها في البيت".

شخصية ليلى أحمد زاهر

وأضافت: "مسلسل أعلى نسبة مشاهدة أظهر لنا إن مفيش حاجة اسمها شخصية طيبة وشخصية شريرة لأ كلنا عندنا الوحش والحلو، وليلى قدرت توصل في المسلسل الحتة دي للناس".

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دور ليلى أحمد زاهر

ولفتت: "انا مشوفتش إن ليلى أحمد زاهر أفورت في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، زي ما البعض انتقدها ولكن انا شوفتها ناجحة جدا في اداء الدور، واللي مش ناجح مش هيتعرض لأي انتقاد، والنجاح يعني تعرض الممثل للنقد".

تعرض ليلى أحمد زاهر للنقد

وتابعت: "قلت لـ ليلى أحمد زاهر النقد اللي اتعرضتي له نجاح وشوفي منه ايه الجانب الإيجابي والبناء، واتعلمي من أي غلطات، بس انا مشوفتش انها مأفورة خالص في أداء الدور".



في نفس المداخلة أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن سعادتها بعد تشبيهها بالنجمة حنان مطاوع، معقبة: "ده شرف كبير ليا".

تفكير ملك أحمد زاهر في الزواج



وبسؤالها عن مواصفات فتى أحلامها، أوضحت ملك أحمد زاهر:"أنا مركزة في شغلي دلوقتي والجواز قسمة ونصيب ومستنية ألاقي الشخص الصح المناسب لإني أنا طيبة وهبلة".

مواصفات فتى أحلام ملك أحمد زاهر



وأضافت:"لما هلاقي الشخص المناسب اللي هيعاملني زي بابا هوافق به علطول، انا طيبة ورومانسية أوي علشان كده انا عايزاه طيب ورومانسي ويكون راجل كده ومسئول ومتفهم لشغلي وبيشجعني فيه ويكون حنين وبيعرف ياخد ويدي معايا".

والد ووالدة ملك أحمد زاهر



ولفتت ملك أحمد زاهر: "أنا نسخة من ماما في الشكل والبرج وكل حاجة في الحياة واخدت منها طيبتها وحنية قلبها واخدت من بابا روحه وطريقته في الشغل".