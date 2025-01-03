تعاون مع مارفل العالمية أولى مفاجآت بشرى في 2025

كشفت الفنانة بشري والموسيقار إسلام صبري عن مفاجأة في بداية عام 2025 بعد إعلانهما عن تعاون مع شركة مارفل الدولية في أفلام مشتركة بين الشركتين في تعاون هو الأول في مصر والوطن العربي.

وتم ترشيح الفنان محمد رمضان ليكون أول النجوم المشاركين في هذه الأفلام حيث أنها أفلام سوبر هيرو ولكن ببصمة شرقية ومن المقرر الإعلان عن باقي التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

تعاون مباشر

وأكدت بشرى أن التعاون يتم بشكل مباشر بين الشركتين ولا يوجد أي شركات توزيع من الوطن العربي وحتی الآن لم يتم الاتفاق مع أي شركة توزيع نظرا لملكية شركتها لحقوق هذه الأفلام.

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