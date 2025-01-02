الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد وحسام داغر ينعاه بكلمات مؤثر

الفنان الكويتي عبد
الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد، فيتو

توفي اليوم الخميس الفنان والمخرج الكويتي عبد العزيز الحداد عن عمر ناهز 71 عامًا، وسيوارى جثمانه الثرى عصر اليوم الخميس، في مقبرة الصليبيخات.

 

وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد

وكان الحداد تعرض لجلطة في أواخر شهر أبريل العام الماضي، دخل على إثرها في غيبوبة، قبل أن يغادر الحياة إلى الدار الآخرة.

 

حسام داغر ينعى صديقه عبد العزيز الحداد 

ونعى الفنان حسام داغر، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صديقه الفنان والمخرج الكويتي القدير عبد العزيز الحداد، معربًا عن حزنه العميق لفقدان صديقه.
 

وقال “داغر”: "وفاة صديقي وحبيبي الممثل الكويتي القدير عبد العزيز الحداد قضينا أحلى أيام في تصوير مسلسل الجابرية الرحلة ٤٢٢ مع شاهد في لندن منذ عامين وتربيت على أعماله في صغرى كم أحببته ممثلًا وشاعرًا وأديبًا ومؤلفًا له العديد من المؤلفات الأدبية بجانب عمله في التمثيل والإخراج".

وأضاف: "على المستوى الإنساني مثقفًا خفيف الروح والظل وعلى المستوى التمثيلي أذكر أحد مشاهدنا في المسلسل وأثناء الأحداث وهو يواسي زوجته أثناء خطف الطائرة وهي تعاني ألزهايمر وبدأت تنساه في الأحداث وهو زوجها وحبيبها وهو يناجيها ويذكرها بنفسه ويقول لها كنت أتوقع تنسى العالم كله وما تنسيني أنا يا ريتني ما عشت ولا شفت اليوم ده ويحتضنها وهي تتعامل معه كشخص غريب كم الإحساس الصادق الذي خرج منه في هذه اللحظة أبكاني حقيقي أثناء التصوير ويشاء المخرج أن يحركه في المشهد ويذهب للجلوس بجانبي في الطائرة لاحتضنه في المشهد ويقول لي المخرج البريطاني آشلي بيرس لقد أوجدت لي نهاية للمشهد بهذا الحضن المعبر دلالة على تراحم بيننا المختطفين في أحداث المسلسل".

واختم الفنان حسام داغر، كلمته المؤثرة عن صديقه الراحل قائلًا: "عزائي لشعب الكويت في فقيدهم وعزائي لأسرة المسلسل فقد فقدنا كبيرنا اليوم الممثل الكبير عبد العزيز الحداد". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان عبدالعزيز الحداد الفنان والمخرج الكويتي عبدالعزيز الحداد مقبرة الصليبيخات الفنان حسام داغر عبدالعزيز الحداد مسلسل الجابرية
ads

الأكثر قراءة

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، السردين يبدأ من 50 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

رغم الفوز، فيروس ضرب لاعبي آرسنال قبل لقاء برينتفورد وهذا موقفهم من مواجهة برايتون

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، البسلة تتراجع لـ 22 جنيها

الذهب يستهل 2025 بأداء إيجابي وقفزة مفاجأة في أسعار المعادن النفيسة

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد وحسام داغر ينعاه بكلمات مؤثر

بتخفيضات 35%، انطلاق سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بالدقهلية، اليوم

منوعات

المزيد

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

منزل جيمي، أمريكية تروي دور "كارتر" في بناء مسكنها

مشاهد من انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وتوضح تأثيرهما في طقس اليوم

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025؟

المزيد

انفوجراف

تقييم الوزراء والمحافظين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية