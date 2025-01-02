أخبار مصر: 3 أحداث دامية بأمريكا، انخفاض الذهب، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارته، قصة عودة تامر حسني لطليقته

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك أن سيارة Cybertruck التي انفجرت في لاس فيجاس امتصت الانفجار وحدَّت من أضراره، وأنه يستحق "نوبل للسلام" على جودة صناعة سياراته.

عيادة طبيب الغلابة، نجل الدكتور هاني الناظر يحقق حلم والده لخدمة الناس مجانا (صور)

أعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور الراحل هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عن تجهيز المشروع الجديد ”عيادة طبيب الغلابة" لتكملة ما بدأه الدكتور هاني الناظر لخدمة كل الناس بدون مقابل.

بداية عام دامي على أمريكا، إصابة 11 شخصًا على الأقل بإطلاق نار جماعي في نيويورك (فيديو)

أصيب 11 شخصًا على الأقل في حادث إطلاق نار جماعي وقع في ملهى ليلي في حي كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية.

اليوم، انطلاق موسم توريد قصب السكر الجديد

ينطلق، اليوم الخميس، موسم توريد القصب لعام 2025، حيث تستهدف وزارة التموين شراء 6 ملايين طن من محصول القصب، وإنتاج نحو 650 ألف طن سكر خلال الموسم الجديد.

وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد وحسام داغر ينعاه بكلمات مؤثر

توفي اليوم الخميس الفنان والمخرج الكويتي عبد العزيز الحداد عن عمر ناهز 71 عامًا، وسيوارى جثمانه الثرى عصر اليوم الخميس، في مقبرة الصليبيخات.

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مطار موان بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو إير"

داهمت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس مطار موان الدولي ومكتب شركة "جيجو إير" للطيران ومواقع أخرى على خلفية حادث تحطم طائرة ركاب مؤخرا قتل فيه 179 شخصًا.

المعاملة بالمثل، بيراميدز يرد رسميا على الترجي بشأن أزمة الجماهير

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًّا يرحب خلاله ببعثة نادي الترجي التونسي الشقيق وجماهيره التي ستحضر مباراة الفريقين يوم الأحد المقبل بإستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وتوضح تأثيرهما في طقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ظاهرتين جويتين تتعرض لهما مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025.

بعد مراجعة الفيديو، FBI يتحدث عن دور الرجال الأربعة والمرأة بحادث نيو أورليانز

أفادت مراسلة العربية نقلًا عن مصادر في FBI قولها إن الرجال الأربعة والمرأة لا علاقة لهم بحادث نيو أورليانز.

خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات، تامر حسني يعلق على أخبار عودته إلى بسمة بوسيل (فيديو)

تامر حسني وبسمة بوسيل، حسم نجم الجيل تامر حسني، حقيقة عودته لطليقته المطربة المغربية بسمة بوسيل.

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر، تراجع عيار 21 وهزة كبيرة في الجنيه الأصفر

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات أبرزها كأس مصر وكأس السوبر الإيطالي.

مونتينيجرو تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا المطعم والمهاجم ينتحر برصاصة في الرأس

أعلنت السلطات في جمهورية الجبل الأسود “مونتينيجرو”، أن المسلح الذي أطلق النار الأربعاء في مطعم بقرية جنوبي البلاد مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقلّ انتحر برصاصة في الرأس عندما حاولت الشرطة توقيفه.

مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان اليوم بزفافهما، وهذا ما قالته مطربة الأوبرا عن عريسها (فيديو)

تحتفل مطربة الأوبرا مي فاروق اليوم الخميس 2 يناير بزفافها من الفنان محمد العمروسي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بعد خطوبة دامت قرابة العام.

رغم الفوز، فيروس ضرب لاعبي آرسنال قبل لقاء برينتفورد وهذا موقفهم من مواجهة برايتون

فاز أرسنال على مضيفه برينتفورد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب «جريفين بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

بتخفيضات 35%، انطلاق سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بالدقهلية، اليوم

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الخميس، انطلاق سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تصل إلى 35%.

هجوم نيو أورليانز، كيف استغل المنفذ "هذه الثغرة" لإتمام عمليته

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مدينة نيو أورليانز كانت تعمل على استبدال حواجز أمنية بشارع بوربون قبل هجوم دهس بشاحنة صغيرة يوم الأربعاء أودى بحياة 15 شخصًا على الأقل.

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

تصدر النجم الإسباني الصاعد لامين جمال، لاعب فريق برشلونة، عناوين الصحف بعد ظهوره مؤخرًا مع صديقته السابقة أليكس باديلا، وهي الفتاة التي رافقته خلال بطولة "يورو 2024" الصيف الماضي.

انهيار أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية وإجلاء فوري للسكان (صور)

شهدت منطقة سبورتنج الصغرى وسط محافظة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء انهيار أجزاء من عقار رقم 129 بشارع طيبة وتم وإجلاء مؤقت للسكان لحين تنفيذ قرار الترميم، وذلك عقب بعد سقوط جزء من سطح العقار وحدوث تصدعات بالدور الأخير.

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

تمكنت السلطات البريطانية من حل اللغز الأقدم في تاريخ البلاد، ويعود لاختفاء سيدة قبل 52 عامًا، ولم تتمكن أي جهة في البلاد من حل هذه المشكلة ولا التعامل معها منذ ذلك الحين.

عاصفة قادمة والمخطط واضح، خبير استراتيجي يكشف مصير منطقة الشرق الأوسط في 2025

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي: إن العام الجديد 2025 يأتي وسط اشتعال العديد من الجبهات فى منطقة الشرق الأوسط أو المحيط العربى على وجه التحديد في سوريا واليمن ولبنان وغزة مع إسرائيل، لافتًا إلى أن هذه الجبهات مفتوحة والفارق الزمني بين عام مضى وعام قادم لن يؤدي إلى إيقاف هذه الجبهات والتي ستظل مشتعلة خلال العام الجديد.

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