بعد مراجعة الفيديو، FBI يتحدث عن دور الرجال الأربعة والمرأة بحادث نيو أورليانز

أفادت مراسلة العربية نقلًا عن مصادر في FBI قولها إن الرجال الأربعة والمرأة لا علاقة لهم بحادث نيو أورليانز.

وكان مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية لشبكة CNN قد قال إن المحققين راجعوا مقطع فيديو يظهر ثلاثة رجال وامرأة ربما شاركوا في وضع عبوات ناسفة مشتبه بها في الحي الفرنسي في نيو أورليانز.

وكشف المصدر العثور أيضًا على كتابات يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها تدعم وجهة نظر المحققين بأن الهجوم مستوحى من داعش.

مشاهد متداولة لما يقال إنها لـ 3 رجال وسيدة يزرعون عبوة ناسفة بموقع هجوم نيو أورليانز #نيو_أورليانز#أميركا#قناة_الحدث pic.twitter.com/5G8TznPBsC — ا لـحـدث (@AlHadath) January 1, 2025

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يقود التحقيق، في وقت سابق إنه تم العثور على عبوات ناسفة محتملة في المنطقة، بالإضافة إلى أسلحة وعبوات ناسفة يدوية تم العثور عليها في السيارة.

وقال أحد المصادر إن أحد المواقع كان أبعد في شارع بوربون، حيث وقع الهجوم.

كما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن المحققين لا يعتقدون أن المشتبه به "مسؤول وحده" عن الهجوم.

كما قال المكتب إن الحادث قيد التحقيق باعتباره "عملًا إرهابيًّا".

وتم العثور على علم داعش في السيارة، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ويعمل المحققون على تحديد ما إذا كان المشتبه به الرئيسي، الذي تم تحديده باسم شمس الدين جبار من تكساس، لديه أي علاقات بمنظمات إرهابية.

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