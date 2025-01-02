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انهيار أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية وإجلاء فوري للسكان (صور)

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية، فيتو

شهدت منطقة سبورتنج الصغرى وسط محافظة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء انهيار أجزاء من عقار رقم 129 بشارع طيبة وتم وإجلاء مؤقت للسكان لحين تنفيذ قرار الترميم، وذلك عقب بعد سقوط جزء من سطح العقار وحدوث تصدعات بالدور الأخير.

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تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وحي وسط برئاسة الدكتور مصطفى العرابي بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بوسط المحافظة بمنطقة سبورتنج الصغرى وإجلاء مؤقت قاطني العقار، وذلك إثر سقوط جزء من سطح العقار الكائن رقم 129 شارع طيبة.

 

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، كما ووجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط على الفور إدارة المتابعة بالحي للتوجه إلى موقع العقار.

وتبين بالمعاينة على الطبيعة أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية (حوائط حامله)، تبين سقوط جزء من سطح  العقار دون وقوع إصابات، بالإضافة  إلى وجود شروخات وتصدعات بالدور الأخير.

كما اتضح من الرجوع  للسجلات أن العقار صادر له قرار ترميم رقم  135 لسنة 1997،  ولم يقم المالك بتنفيذه، وتم إخطار الإدارة الهندسية بالحي لعمل محضر إجلاء مؤقت دون المنقولات لسكان العقار بقسم شرطة باب شرق لحين إتمام عملية الترميم، وجار المتابعة.

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منطقة سبورتنج الصغرى محافظة الإسكندرية الدكتور مصطفى العرابي الحماية المدنية

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