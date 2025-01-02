عاصفة قادمة والمخطط واضح، خبير استراتيجي يكشف مصير منطقة الشرق الأوسط في 2025

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي: إن العام الجديد 2025 يأتي وسط اشتعال العديد من الجبهات فى منطقة الشرق الأوسط أو المحيط العربى على وجه التحديد في سوريا واليمن ولبنان وغزة مع إسرائيل، لافتًا إلى أن هذه الجبهات مفتوحة والفارق الزمني بين عام مضى وعام قادم لن يؤدي إلى إيقاف هذه الجبهات والتي ستظل مشتعلة خلال العام الجديد.

الدولة العميقة تقودها المخابرات واللوبيات واليهود

وأكد رفعت سيد أحمد أن وعود ترامب مبنية على استراتيجيته الخاصة وليس الرؤية الأمريكية، فالدولة العميقة تقودها المخابرات واللوبيات واليهود، وبالتالي ترامب لا يستطيع أن يتخطى هؤلاء خلال فترة حكمه للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن سوريا بها أكثر من 150 فصيل مسلح يسيطرون على حوالي 40% من أراضي سوريا الأمر الذي يشكل أزمة على وحدة أراضي سوريا.

الأوضاع ستظل مشتعلة بمنطقة الشرق الاوسط خلال العام الجديد

وتابع: "سوريا يوجد داخلها تيار مختلف ورغم محاولة تصوير الأوضاع وردية إلا أن الحقيقة غير ذلك، وهذه الثورة المطبوخة أي المخطط لها بهدف إسقاط سوريا وتفكيكها وبالتالي منطقة الشرق الأوسط في العام الجديد ستظل مشتعلة، وحالة الهدوء الحالية هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؛ لأن أمريكا تريد إطفاء الحرائق وفق ما تريده إسرائيل بدليل ترك الأمر لأسرائيل تفعل ما تريد".

الحرائق لن تتوقف إلا بإقامة الدولة الفلسطينية

واختتم: "منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالهدوء وتطفأ الحرائق إلا بوقف الجرائم الاسرائيلية وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، خاصة وأن استمرار نتنياهو في جرائمه لإدراكه أن وقف الحرب معناه محاكمته".

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