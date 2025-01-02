عيادة طبيب الغلابة، نجل الدكتور هاني الناظر يحقق حلم والده لخدمة الناس مجانا (صور)

أعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور الراحل هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عن تجهيز المشروع الجديد ”عيادة طبيب الغلابة" لتكملة ما بدأه الدكتور هاني الناظر لخدمة كل الناس بدون مقابل.

وقال الدكتور محمد الناظر على صفحة الدكتور هاني الناظر الشخصية بـ"فيس بوك":"بدأنا بحمد الله في عملية تجهيز عيادة دكتور هاني الناظر القديمة في الدقي وتجديدها، ونسأل الله التوفيق في الانتهاء من التجهيزات في أقرب وقت، وبعد الاستماع لآراء المتابعين الكرام".

وأضاف:" تم تعديل اسم العيادة الجديدة ليكون عيادة "الطبيب الإنسان"... وهو أحد الألقاب التي لقب بها الدكتور هاني".



واختتم قائلًا: "أحب أن أشكر شركة School of Marketing التي تبرعت بتصميم اللوجو الخاص بالعيادة والذي سيتم وضعه على العيادة بدلًا من اللافتة القديمة".

وتفاعل عدد كبير من متابعي صفحة الدكتور هاني الناظر على مفاجأة نجل الدكتور الراحل، داعين له بالرحمة حيث قال متابع: "إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية ما شاء الله الله أكبر الـ3 عند د. هاني الله يرحمه ربنا يجعله في ميزان حسناته هو فعلا يستحق أكتر من كده اللهم سخر لنا من يدعو لنا بعد مماتنا يا رب".

وكان الدكتور محمد الناظر، احتفل يوم 26 ديسمبر الماضي بعيد ميلاد والده الراحل وكتب بوست على فيس بوك قائلًا:" اليوم ٢٦/١٢ هو يوم ميلاد الدكتور هاني الناظر المشهور بلقب ”طبيب الغلابة”".



وأضاف: "بالمناسبة دي حبيت أعلن المشروع الجديد ”عيادة طبيب الغلابة" وهو مشروع عيادة مجانية لتكملة ما بدأه الدكتور هاني الناظر لخدمة كل الناس بدون مقابل".



وتابع: "المشروع إن شاء الله يبدأ قريبًا، في عيادة دكتور هاني السابقة في (٤ شارع ميشيل باخوم، أمام المركز القومي للبحوث، الدقي) ورقم التليفون (01011288191).... موعد بدء العمل سيتم الإعلان عنه قريبا على الصفحة، العيادة ستكون مجانية، وسيتم التعاقد مع أطباء على أعلى مستوى بإذن الله".



واستطرد: "البداية ستكون عيادة أمراض جلدية فقط، وإن شاء الله في المستقبل تكبر وتتوسع في أماكن أكتر وممكن تخصصات أكتر.. أدعو الله بالتوفيق والتيسير، ونقدر نعمل عمل يخدم الناس خدمة حقيقية ويكون صدقة جارية لطبيب الغلابة، والناس تفضل فاكراه وتدعي له، وتكون بداية الإعلان عنه في نفس يوم ميلاد دكتور هاني الناظر رحمة الله عليه".

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