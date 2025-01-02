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خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

لامين جمال وصديقته
لامين جمال وصديقته أليكس باديلا، فيتو

تصدر النجم الإسباني الصاعد لامين جمال، لاعب فريق برشلونة، عناوين الصحف بعد ظهوره مؤخرًا مع صديقته السابقة أليكس باديلا، وهي الفتاة التي رافقته خلال بطولة "يورو 2024" الصيف الماضي.

 

 أزمة لامين جمال وصديقته أليكس باديلا

اندلعت أزمة بين لامين جمال وصديقته أليكس باديلا في أغسطس الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه باديلا مع أحد الأشخاص في الوقت الذي كان يقضي فيه اللاعب الإسباني إجازته في اليونان، وقد تسبب المقطع في ضجة كبيرة بسبب الخيانة المحتملة من باديلا لنجم برشلونة الصاعد، ومنذ ذلك الحين لم تتم رؤيتهما معا حتى ظهورهما مؤخرا في دبي، خلال حضور حفل جوائز "جلوب سوكر" 2024، حيث تم تكريمه كأفضل لاعب صاعد.

ووفق ما ذكرته صحيفة "eldesmarque" فإنه يبدو أن الثنائي قد استأنفا علاقتهما، وهو ما لم يمر مرور الكرام على الجماهير.

 

فتاة سيئة وخائنة

وأوضحت الصحيفة: "خلال أحد الفيديوهات التي تم التقاطها للاعب وهو يتجول مع صديقته كان أحد الأشخاص يقوم بتصويرهما، وأشار على باديلا قائلا إنها (صديقة جمال التي خانته.. فتاة سيئة)".

وبحسب الصحف الإسبانية، فإن أليكس طالبة مقيمة في برشلونة بعمر يامال نفسه، وهي نجمة مؤثرة على منصة "تيك توك"، يتابعها أكثر مئتي ألف شخص، بعد ظهورها مع جمال في أرض الملعب وهي تحمل ميدالية وجائزة أفضل لاعب، زاد عدد متابعيها إلى أكثر من مليون.

وتوج لامين جمال مع منتخب إسبانيا، بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب.

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