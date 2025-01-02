ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك أن سيارة Cybertruck التي انفجرت في لاس فيجاس امتصت الانفجار وحدَّت من أضراره، وأنه يستحق "نوبل للسلام" على جودة صناعة سياراته.



وكتب رجل الأعمال الأمريكي في منصة "إكس": "اختار الأغبياء الأشرار السيارة الخطأ لشن العمل الإرهابي وفي الواقع، لقد احتوت هذه السيارة الكهربائية الانفجار ووجهته إلى الأعلى. وحتى الأبواب الزجاجية للردهة لم تتحطم".

وقال ماسك: "تسلا" مستمرة في حماية الأرواح.. أستحق جائزة نوبل للسلام".

وبعد الانفجار، لفت أحد مستخدمي مواقع التواصل إلى أن عرض عدد من وسائل الإعلام للحادث، قدم انطباعًا بأن الحريق اندلع تلقائيًّا بسيارة "تسلا" بما يضر بعلامة "تسلا" التجارية، واقترح أن يرفع ماسك دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام تلك.

ورد ماسك على المنشور قائلا: "ربما حان الوقت لذلك".

من جهتها، قالت شرطة لاس فيجاس مساء أمس الأربعاء إنها تحقق في حريق سيارة بالقرب من أبراج ترامب بعد انتشار فيديو للسيارة الكهربائية Cybertruck وهي تحترق.

وبحسب السلطات قتل شخص وأصيب 7 آخرون في الحريق.

كما لم يصف المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الحادث بأنه "هجوم إرهابي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لهذا الغرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.