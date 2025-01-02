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أخبار مصر

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وتوضح تأثيرهما في طقس اليوم

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ظاهرتين جويتين تتعرض لهما مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025.

 

حالة الطقس اليوم الخميس 2 يناير 2025

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها: "يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، إذ يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.


شبورة مائية ونشاط للرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري.

كما حذرت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

تفاصيل طقس غدا الجمعة حتى السبت 4 يناير 2025

وأوضحت هيئة الأرصاد أن طقس غد الجمعة حتى السبت 4 يناير 2025 يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

موعد عودة سقوط الأمطار

أما اعتبارًا من الأحد 5 يناير 2025 فقد يشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2 يناير 2025

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2 يناير 2025، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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