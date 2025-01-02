مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان اليوم بزفافهما، وهذا ما قالته مطربة الأوبرا عن عريسها (فيديو)

تحتفل مطربة الأوبرا مي فاروق اليوم الخميس 2 يناير بزفافها من الفنان محمد العمروسي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بعد خطوبة دامت قرابة العام.

وتحدثت مي فاروق عن علاقتها بزوجها الفنان محمد العمروسي وكيف بدأت قصة حبهما.

ونشرت U Podcast فيديو من الحلقة بعنوان: "مي فاروق تتغزل في محمد العمروسي: أنا كنت متيمة بمحمد العمروسي قبل الزواج".

وكانت المطربة الأوبرا مي فاروق نفت شائعات فارق السن الكبير بينها وبين شريكها الممثل محمد العمروسي، والتي انتشرت بمجرد إعلان خطبتهما قبل أشهر قليلة.

فارق السن بين مي فاروق ومحمد العمروسي

وقالت مى فاروق خلال بودكاست بالمايك والقلم: أنا ومحمد قد بعض فى العمر بالظبط، وهناك شائعات تقول إنه أصغر مني بأعوام كثيرة وقد ابني، وحاجات عجيبة ليس لها أصل نهائي".

وتابعت: من يوم ما ظهر محمد العمروسي فى حياتي وهي بقت أحسن وأصبحت أشعر بحالة من الأمان على نفسي وعلى عائلتي وبشوفه طبطبة من ربنا عليا، وبتمنى أشوفه في المكانة الفنية الذي يستحقها.

فى سياق آخر، هنأت المطربة مي فاروق خطيبها الفنان محمد العمروسي، بعد تكريمه في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، حيث نشرت مي صورة تجمعهما عقب التكريم، وكتبت بعض الكلمات الرومانسية.

مي فاروق ومحمد العمروسي

وقالت مي فاروق خلال تعليقها بموقع فيس بوك: “ حبيبي تم تكريمه أمس في ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي، تستاهل كل التكريمات وما تكفيش ولا تديك حقك”

وأضافت مي: “مبروك يا حبيبي فخورة جدا بيك وبتعبك ومجهودك وإصرارك، ونجاحك كل خطوة فيه بحس اني أنا اللي نجحت، ربنا يكرمك ويديك كل اللي بتمناه ليك واكتر.. متشرفة وفرحانة بيك من قلبي”.



وتابعت: “وجودي جنبك امبارح كان سعادة ليَّ، مبروك يا فنان يا كبير لسه اللي جاي أهم ليك، ومبروك يا أجمل إنسان ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان ويزيدك من كل خير الدنيا… بحبك ”

يذكر أن مى فاروق أحيت حفلًا غنائيًّا 5 ديسمبر الماضى بمشاركة الفنان مدحت صالح تحت عنوان "سواح" وهى ليلة فى حب العندليب عبد الحليم حافظ على مسرح المتحف المصرى حيث تضمن برنامج الحفل أشهر أغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

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