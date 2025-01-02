الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان اليوم بزفافهما، وهذا ما قالته مطربة الأوبرا عن عريسها (فيديو)

مي فاروق ومحمد العمروسي،
مي فاروق ومحمد العمروسي، فيتو

تحتفل مطربة الأوبرا مي فاروق اليوم الخميس 2 يناير بزفافها من الفنان محمد العمروسي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بعد خطوبة دامت قرابة العام.

وتحدثت مي فاروق عن علاقتها بزوجها الفنان محمد العمروسي وكيف بدأت قصة حبهما.

ونشرت U Podcast فيديو من الحلقة بعنوان: "مي فاروق تتغزل في محمد العمروسي: أنا كنت متيمة بمحمد العمروسي قبل الزواج".

وكانت المطربة الأوبرا مي فاروق نفت  شائعات فارق السن الكبير بينها وبين شريكها الممثل محمد العمروسي، والتي انتشرت بمجرد إعلان خطبتهما قبل أشهر قليلة.

فارق السن بين مي فاروق ومحمد العمروسي
وقالت مى فاروق خلال بودكاست بالمايك والقلم: أنا ومحمد قد بعض فى العمر بالظبط، وهناك شائعات تقول إنه أصغر مني بأعوام كثيرة وقد ابني، وحاجات عجيبة ليس لها أصل نهائي".

وتابعت: من يوم ما ظهر محمد العمروسي فى حياتي وهي بقت أحسن وأصبحت أشعر بحالة من الأمان على نفسي وعلى عائلتي وبشوفه طبطبة من ربنا عليا، وبتمنى أشوفه في المكانة الفنية الذي يستحقها.

فى سياق آخر، هنأت المطربة مي فاروق خطيبها الفنان محمد العمروسي، بعد تكريمه في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، حيث نشرت مي صورة تجمعهما عقب التكريم، وكتبت بعض الكلمات الرومانسية.

 

مي فاروق ومحمد العمروسي

وقالت مي فاروق خلال تعليقها بموقع فيس بوك: “ حبيبي تم تكريمه أمس في ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي، تستاهل كل التكريمات وما تكفيش ولا تديك حقك”

وأضافت مي: “مبروك يا حبيبي فخورة جدا بيك وبتعبك ومجهودك وإصرارك، ونجاحك كل خطوة فيه بحس اني أنا اللي نجحت، ربنا يكرمك ويديك كل اللي بتمناه ليك واكتر.. متشرفة وفرحانة بيك من قلبي”.


وتابعت: “وجودي جنبك امبارح كان سعادة ليَّ، مبروك يا فنان يا كبير لسه اللي جاي أهم ليك، ومبروك يا أجمل إنسان ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان ويزيدك من كل خير الدنيا… بحبك ”

يذكر أن مى فاروق أحيت حفلًا غنائيًّا 5 ديسمبر الماضى بمشاركة الفنان مدحت صالح تحت عنوان "سواح" وهى ليلة فى حب العندليب عبد الحليم حافظ على مسرح المتحف المصرى حيث تضمن برنامج الحفل أشهر أغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة مي فاروق الفنان محمد العمروسي
ads

الأكثر قراءة

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

عيادة طبيب الغلابة، نجل الدكتور هاني الناظر يحقق حلم والده لخدمة الناس مجانا (صور)

تطور جديد في واقعة تورط إمام مسجد بتزوير وثيقة طلاق لونا صبري من أحمد بهجت

CNN: امرأة و3 رجال زرعوا عبوة ناسفة في موقع حادث نيو أورليانز

ماسك ينشر معلومات مثيرة عن انفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب وعلاقته بهجوم نيو أورليانز

مصدر برابطة الأندية يكشف تفاصيل أزمة مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت

انهيار أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية وإجلاء فوري للسكان (صور)

هجوم نيو أورليانز، كيف استغل المنفذ "هذه الثغرة" لإتمام عمليته

منوعات

المزيد

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

منزل جيمي، أمريكية تروي دور "كارتر" في بناء مسكنها

مشاهد من انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب (فيديو)

البرق يقطع الكهرباء ويضرب واشنطن عشية رأس السنة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025؟

أسعار السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

تقييم الوزراء والمحافظين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية