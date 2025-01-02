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بداية عام دامي على أمريكا، إصابة 11 شخصًا على الأقل بإطلاق نار جماعي في نيويورك (فيديو)

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية بموقع الحدث، فيتو

أصيب 11 شخصًا على الأقل في حادث إطلاق نار جماعي وقع في ملهى ليلي في حي كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية.

 

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن 11 شخصًا على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار جماعي وقع خارج ملهى "أمازورا" الليلي في منطقة جامايكا، كوينز، بولاية نيويورك، وفقًا لما ذكرته صحيفة  بوست.

وقع الحادث حوالي الساعة 11:20 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث هرعت فرق الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. وحتى اللحظة، لم تُعلن السلطات عن تفاصيل إضافية بشأن حالة المصابين أو دوافع الحادث.

ويأتي الحادث في أقل من ساعات من وقوع حادثين آخرين الأول عندما أعلنت شرطة لاس فيجاس أن سيارة ستيلا من طراز "سايبر ترك" انفجرت صباح الأربعاء أمام "فندق ترامب" في المدينة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة.

والثاني حادث دهس  وقع في مدينة نيو أورليانز  أسفر عن مقتل 15 شخصًا، وإصابة آخرين.

وقُتل 15 شخصًا وأصيب 35 آخرون الأربعاء عندما دهست شاحنة صغيرة مجموعة من الأشخاص المتجمّعين في الحي السياحي، وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في "عمل إرهابي".

وأفاد مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا بأنه تم العثور على راية تنظيم "داعش" في مركبة منفّذ عملية الدهس، مؤكدًا أنه مواطن أميركي يدعى شمس الدين جبار.

وقال "إف بي آي": إن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع الشرطة.

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